Джекпот на паузе: женщина выиграла $83,5 млн, которые не хотят выплачивать

Лотерейный билет был приобретен через мобильное приложение, что и стало причиной заморозки выплаты. Победительница, пожелавшая остаться анонимной, ранее неоднократно пользовалась им и без проблем получала выплаты.

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Техасская лотерея оказалась в центре политического и юридического скандала после того, как женщине, выигравшей джекпот в размере 83,5 миллиона долларов, отказали в выплате выигрыша. Причиной стало то, что билет был приобретен через мобильное приложение Jackpocket, позволяющее покупать лотерейные билеты дистанционно. Об этом пишет Lad Bible.

Выигрыш был зафиксирован 17 февраля, и изначально ничто не предвещало проблем. Победительница, пожелавшая остаться анонимной, ранее неоднократно пользовалась приложением и без проблем получала выплаты. Ее адвокат Рэнди Хоури заявил, что женщина, будучи вдовой, предпочитала такой способ игры ради безопасности и удобства.

Однако ситуация вскоре стала политически напряженной. Губернатор Техаса Дэн Патрик высказал сомнение в честности выигрыша и призвал к расследованию, подчеркнув, что "лотерея должна быть справедливой для всех участников". А 24 февраля правоохранительным органам поручили провести расследование не только этого случая, но и аналогичного выигрыша в апреле 2023 года.

Иллюстративное фото Фото: Freepik

Женщине сообщили, что ее призовая сумма будет заморожена до окончания расследования. По словам адвоката, все предварительные проверки были пройдены, и клиентка действовала строго в рамках правил.

"Если вы позволяете человеку играть по вашим правилам, он выигрывает, а вы отказываетесь платить ему — то зачем вообще кому-то играть в техасскую лотерею?" — задал риторический вопрос Хоури.

Сама женщина также выступила с заявлением.

"Я просто потратила 20 долларов. Это не моя вина. Я не покупала тысячи билетов и не пыталась обмануть систему", — отметила она.

Ранее Фокус сообщал, что парень выиграл 58 млн фунтов и устроил вечеринку с друзьями в пентхаусе в другой стране. Во время поездки компания заглянула в известный пляжный клуб, ранее принимавший таких звезд, как Джастин Бибер. Помимо этого, они сняли сразу 2 пентхауса и наслаждались изысканными напитками.

Также стало известно, что азартная пенсионерка выиграла $500 тысяч в лотерею после череды удачных ставок. Женщина последовала совету продавца в магазине и выиграла в новой лотерее. Победительница пока не решила, на что потратит призовые деньги.