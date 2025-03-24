Звички багатих: мільйонер розповів, як думають і діють успішні люди (фото)

Фінансова грамотність для Раміта Сеті починається не з таблиць і обмежень, а з розуміння того, як насправді працюють гроші. Він говорить про звички, які допомогли йому самому вибудувати шлях до добробуту.

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Американський мільйонер-самоучка, автор бестселерів і телеведучий Раміт Сеті закликає відмовитися від романтизації багатства і почати переймати практичні фінансові звички заможних людей. Про це пише CNBC.

У своєму нещодавньому виступі Сеті розповів про ключові принципи, які об'єднують фінансово успішних людей, попри різні життєві шляхи. Головний із них — повне розуміння власних фінансів. За словами експерта, більшість людей не можуть точно сказати, скільки заробляють, скільки винні та куди йде їхній бюджет.

"Без цих базових знань неможливо побудувати фінансово стабільне життя", — вважає Сеті.

Другим кроком він називає автоматизацію: регулярні автоплатежі, автоматичні інвестиції та заздалегідь прописаний план розподілу доходів дають змогу зняти навантаження з психіки та дисципліновано рухатися до цілей.

Автор бестселерів і телеведучий Раміт Сеті Фото: Bill-Gates

Також серед звичок багатих — наявність чіткого фінансового плану та орієнтація на довгострокові цілі: чи то купівля житла, запуск бізнесу, чи то достроковий вихід на пенсію. За словами Сеті, саме дисципліна і ясність бачення вирізняють тих, хто дійсно досягає фінансового успіху.

Він також нагадав про правило 80/20, згідно з яким 80% результату забезпечують лише 20% зусиль.

"Не варто витрачати час на роздуми про вартість кави — краще зосередьтеся на стратегічних питаннях: збільшенні доходу та управлінні великими витратами", — підкреслює Сеті.

Нарешті, багаті люди мислять категорією цінності, а не просто ціни. Вони готові платити більше, якщо це економить час і приносить довгострокову вигоду. Сам Сеті, наприклад, замість самостійних тренувань одразу найняв персонального тренера.

"Фінансова стабільність — це не чари, а результат системного підходу, усвідомленості та вміння виділяти головне", — підсумував мільйонер.

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