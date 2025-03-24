Привычки богатых: миллионер рассказал, как думают и действуют успешные люди (фото)

Финансовая грамотность для Рамита Сети начинается не с таблиц и ограничений, а с понимания того, как на самом деле работают деньги. Он говорит о привычках, которые помогли ему самому выстроить путь к благосостоянию.

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Американский миллионер-самоучка, автор бестселлеров и телеведущий Рамит Сети призывает отказаться от романтизации богатства и начать перенимать практичные финансовые привычки состоятельных людей. Об этом пишет CNBC.

В своем недавнем выступлении Сети рассказал о ключевых принципах, которые объединяют финансово успешных людей, несмотря на разные жизненные пути. Главный из них — полное понимание собственных финансов. По словам эксперта, большинство людей не могут точно сказать, сколько зарабатывают, сколько должны и куда уходит их бюджет.

"Без этих базовых знаний невозможно построить финансово стабильную жизнь", — считает Сети.

Вторым шагом он называет автоматизацию: регулярные автоплатежи, автоматические инвестиции и заранее прописанный план распределения доходов позволяют снять нагрузку с психики и дисциплинированно двигаться к целям.

Автор бестселлеров и телеведущий Рамит Сети Фото: CNBC

Также среди привычек богатых — наличие четкого финансового плана и ориентация на долгосрочные цели: будь то покупка жилья, запуск бизнеса или досрочный выход на пенсию. По словам Сети, именно дисциплина и ясность видения отличают тех, кто действительно добивается финансового успеха.

Он также напомнил о правиле 80/20, согласно которому 80% результата обеспечивают всего 20% усилий.

"Не стоит тратить время на размышления о стоимости кофе — лучше сосредоточьтесь на стратегических вопросах: увеличении дохода и управлении крупными расходами", — подчеркивает Сети.

Наконец, богатые люди мыслят категорией ценности, а не просто цены. Они готовы платить больше, если это экономит время и приносит долгосрочную выгоду. Сам Сети, например, вместо самостоятельных тренировок сразу нанял персонального тренера.

"Финансовая стабильность — это не волшебство, а результат системного подхода, осознанности и умения выделять главное", — подытожил миллионер.

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