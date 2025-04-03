Чоловікові наснилася перемога в лотереї і незабаром він став мільйонером (фото)

Історія, схожа на казку, сталася з жителем столиці США на ім'я Томмі М. Чоловік став володарем 1 мільйона доларів, і стверджує, що передбачав свою удачу уві сні.

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Про це пише UPI.

Житель Вашингтона, округ Колумбія, розповів, що його виграш у Powerball у розмірі 1 мільйона доларів був передбачений уві сні, який він побачив незадовго до розіграшу.

Переможець, якого звуть Томмі М., розповів представникам лотереї, що він переживав важкі часи, перш ніж купити квиток на розіграш лотереї 26 березня.

"Це було для мене важким ударом. За короткий час я втратив і маму, і собаку", — сказав він.

Томмі сказав, що планує витратити частину свого виграшу на відпустку, а решту відкласти на пенсію Фото: DC Lottery

Американець розповів, що удача посміхнулася йому, коли білет, який він купив у магазині Tenley Market на Вісконсін-авеню, виявився виграшним і приніс йому 1 мільйон доларів.

"Днями мені наснився сон, який показав мені, що я стану мільйонером. І ось воно. Це реальність", — сказав переможець лотереї.

Гравець також розповів, що кілька десятиліть ходить в один і той самий магазин за лотерейними білетами.

"Як постійні гравці, ми всі знайомі один з одним. Ми обговорюємо числа, що випали, хто переміг — і цього разу це я", — додав він.

Томмі сказав, що планує витратити частину свого виграшу на відпустку, а решту відкласти на пенсію.

Раніше Фокус повідомляв, що безробітний чоловік став мільйонером після віщого сну. Житель округу Юніон, Нью-Джерсі (США), виявився володарем джекпоту в розмірі 1,5 мільйона доларів після того, як приємне сновидіння підштовхнуло його купити лотерейний квиток.

Також стало відомо, що мільйонер розповів, як думають і діють успішні люди. Фінансова грамотність для Раміта Сеті починається не з таблиць і обмежень, а з розуміння того, як насправді працюють гроші. Він говорить про звички, які допомогли йому самому вибудувати шлях до добробуту.