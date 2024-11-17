Небезпека, що ховається в нічній темряві: учені розповіли про поширену причину ранньої смерті

Заміна звичайного режиму сну на нічні чергування та денний відпочинок уже давно не є чимось новим для мільйонів людей. Однак нещодавно вчені виявили смертельну небезпеку, яка ховається за такою кардинальною зміною графіка.

Сучасне життя може значно порушити наше сприйняття природного світла, і наслідки цього можуть бути небезпечними для життя, йдеться в недавньому дослідженні міжнародної групи вчених. Вони з'ясували, що певне співвідношення природного світла зі світлом, яке виходить від екрана, може непомітно привести нас до передчасної смерті, пише ScienceAlert.

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Фахівець з вивчення сну з Університету Фліндерса і автор дослідження, Шон Кейн, підкреслює, що така нестача світла небезпечна для життя: "Вплив світлих ночей і темних днів може порушити наші циркадні ритми, що, як відомо, призводить до різних проблем зі здоров'ям, зокрема до діабету, ожиріння, серцево-судинних захворювань, психічних розладів і підвищує загальний ризик смерті". Ці висновки, опубліковані в журналі PNAS, свідчать про виняткову важливість приведення нашого розпорядку дня у відповідність до природних ритмів організму.

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Проаналізувавши дані 88 905 учасників за вісім років, дослідники виявили, що високий вплив штучного світла в нічний час корелює з підвищенням ризику смерті на 21-34%, тоді як вища освітленість денним світлом знижує цей ризик на 17-34%. Дослідження, хоча і є обсерваційним і не дає змоги остаточно встановити причинно-наслідковий зв'язок, підкріплює ідею про те, що порушений режим освітлення відіграє роль у погіршенні здоров'я та ранній смертності. Порушення циркадних ритмів, що формуються під впливом нестабільних світлових циклів, також пов'язане з поганим фізичним здоров'ям і психічним станом.

"Захист світлового оточення може бути особливо важливим для тих, хто схильний до ризику порушення циркадних ритмів і підвищеної смертності, наприклад, в установах інтенсивної терапії або догляду за людьми похилого віку", — говорить Деніел Віндред, провідний автор дослідження. Комп'ютерні моделі показують, що підтримка сильних і постійних циркадних ритмів може знизити ризики для здоров'я і підтримати довголіття. Обнадіює те, що розв'язання цієї зростаючої проблеми просте: більше денного світла в години неспання і менше штучного освітлення вночі".

Вчений-сомнолог Ендрю Філліпс з Університету Фліндерса стверджує: "Наші результати чітко показують, що відмова від нічного світла і прагнення до денного світла можуть сприяти оптимальному здоров'ю та довголіттю, і ця рекомендація проста, доступна й економічно ефективна". Також, деякі дослідження показали, що правильне освітлення регулює гормони, такі як мелатонін, які мають вирішальне значення для сну і загального стану здоров'я. Такі заходи, як проектування міських просторів з великим доступом природного світла і зниження світлового забруднення, можуть мати далекосяжні наслідки для здоров'я населення, вважають автори.

Раніше Фокус писав 5 рекомендацій щодо поліпшення сну. Мільйони людей по всьому світу страждають від нестачі сну, але довгий і тривожний сон нічим не кращий, тому експерти підготували список простих дій, що дають змогу досягти безтурботного і міцного сну.

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