Прісна вода зникає з великою швидкістю: вчені з NASA б'ють на сполох через нові дані

З моменту початку глобального потепління, Земля пройшла через низку серйозних кліматичних лих, що впливають на доступ до прісної води. Однак нещодавно вчені з'ясували, що ця тенденція лише прискорюється, вже забравши з собою гігантські її запаси.

Останні супутникові дані, проаналізовані NASA і німецькими дослідниками, свідчать про значне скорочення запасів прісної води на Землі, що триває з травня 2014 року. Як повідомляється у звіті, вчені виявили щорічне скорочення запасів прісної води на 1208 кубічних кілометрів у період з 2015 до 2023 року порівняно із середніми показниками за період з 2002 до 2014 року, пише ScienceDaily.

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Ця втрата прісної води дорівнює об'єму озера Ері, найбільшого в системі Великих озер, у два з половиною рази, що означає різку зміну глобальної доступності до неї на планеті. Висновки були зроблені вченими на основі даних із супутників GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), які вимірюють зміни гравітації Землі для оцінки змін маси води. Посухи, що посилилися внаслідок глобального потепління, і широкомасштабний видобуток підземних вод для потреб сільського господарства та міського господарства вважаються основними факторами, що сприяють цьому зниженню, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Surveys in Geophysics.

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Стійка тенденція почалася з сильної посухи в Бразилії, за якою послідували значні посухи на багатьох континентах. Гідролог Метью Роделл з Центру космічних польотів імені Годдарда в NASA і його колеги, пов'язують цю проблему з впливом глобального потепління на характер опадів і випаровування. Дослідники помітили, що під час рясних опадів підвищена вологість атмосфери, викликана потеплінням, часто призводить до поверхневого стоку, а не до поповнення запасів ґрунтових вод.

Метеоролог Майкл Босіловіч підкреслив, що інтенсивні дощі не пом'якшують тривалі посушливі періоди, внаслідок чого ґрунти ущільнюються і втрачають здатність вбирати воду. Ба більше, збільшена місткість атмосфери для водяної пари посилює посухи, посилюючи випаровування. Залишається незрозумілим, чи відновляться світові запаси прісної води до рівня, що існував до 2015 року. Сюзанна Верт, гідролог із Вірджинського технологічного інституту, застерегла від надмірного приписування цих змін виключно глобальному потеплінню через невизначеність, властиву кліматичним моделям. Проте зв'язок між потеплінням на Землі та гідрологічним стресом видається дедалі реальнішим, оскільки 13 із 30 найсильніших посух, відстежених GRACE, сталися від 2015 р. У 2024 р.

Організація Об'єднаних Націй повідомила, що нестача води на планеті серйозно посилює такі проблеми, як відсутність продовольчої безпеки, бідність і хвороби в регіонах, які залежать лише від забруднених її джерел. Ці кризи підкреслюють гостру необхідність сталого управління водними ресурсами в умовах мінливого клімату, зазначили автори.

Раніше Фокус писав, що наслідки екстремальної спеки торкнуться 90% населення планети. За прогнозами вчених населення світу зіткнеться з потенційним збільшенням соціальної нерівності та неможливістю скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Також Фокус писав про теплову карту, що показує країни, які стануть непридатними для життя. Якщо глобальна температура Землі підвищиться всього на 1,5 градуса Цельсія, мільярди людей опиняться під загрозою смерті через температуру, яку наші тіла просто не зможуть винести.

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