Хтось "краде" скам'янілості тиранозаврів просто з-під носа вчених: про кого йдеться

Дослідники стверджують, що палеонтологам доводиться конкурувати з багатими колекціонерами за доступ до скелетів динозаврів. Коли справа стосується тиранозаврів, нове дослідження показує, що вчені страждають і наука програє.

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Про це пише IFLScience.

Наука завжди мала напружені стосунки з "надзвичайним багатством": протягом століть прогрес залежав від тих, хто мав достатньо грошей, щоб присвячувати свій час науковим дослідженням. Ті галузі, які залежали від тривалих подорожей, роками вважалися долею багатих.

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Зрештою, особливо після Другої світової війни, уряди усвідомили цінність інвестицій у науку, створивши робочі місця, засновані на навичках, а не на сімейному багатстві. Багаті філантропи іноді допомагали та давали поштовх якійсь програмі в обмін на те, щоб інститут або лікарню було названо на їхню честь, але робота тривала, незважаючи ні на що.

Тепер дослідження виявило, що багаті знову "заважають науці", причому настільки, що аналіз вчених отримав назву "Тиранозавр Рекс: вид, що вимирає". Дослідники стверджують, що багаті колекціонери скуповують першокласні скам'янілості динозаврів і поміщають їх туди, де вчені не можуть їх вивчати.

Мало що буває більш рідкісним, ніж відносно повні зразки динозаврів, особливо найбільших і найвідоміших видів. Отже, коли хтось викопує динозавра, у нього часто є вибір: пожертвувати його музею, можливо, отримавши символічну ціну, або продати його на аукціоні. Неважко здогадатися, що популярніше.

Зазначимо, що проблема стосується всіх видів динозаврів, проте в дослідженні вчені зосередилися на найбільш "гострому випадку" втрати скам'янілостей — тиранозаврах. Дані вказують на те, що багаті люди особливо хочуть мати один із них у своїй вітальні.

Однак те, що скелет перебуває в приватній колекції, зовсім не означає, що він втрачений для науки. Наприклад, найбільший і найповніший стегозавр з будь-коли знайдених і найдорожча скам'янілість, будь-коли продана на аукціоні й відома як "Арех", був куплений мільярдером Кеном Гріффіном минулого року за рекордні 44,6 мільйона доларів і тепер перебуває в Дослідницькому атріумі Кеннета К. Гріффіна Американського музею природничої історії для вивчення вченими.

Ще одним прикладом є майже повна скам'янілість тиранозавра Стена, який був куплений таємничим покупцем у 2020 році. Пізніше виявилося, що скам'янілість була куплена Музеєм природної історії Абу-Дабі.

За словами співавтора нового дослідження, доктора Томаса Карра з Карфагенського коледжу, проблема полягає в тому, що в вчених повинна бути можливість перевіряти роботу один одного на наявність помилок. На жаль, роботи вчених часто ґрунтуються на скам'янілостях тиранозаврів, що перебувають у приватних колекціях, а тому в колег просто немає можливості перевірити ще раз їхні роботи.

Під час дослідження команда також кількісно оцінила проблему: у державних трастах перебуває 61 скам'янілість тиранозаврів, тоді як у приватному володінні — 71 зразок. Ба більше, вчені підозрюють, що кількість скам'янілостей у приватних колекціях насправді желе може бути значно більшою. Проблема також посилюється, оскільки комерційні компанії роблять удвічі більше нових відкриттів тиранозавра, ніж музеї.

Втрата можливості вивчати скам'янілості в приватних колекціях означає нездатність дізнатися, як крейдяний вищий хижак змінювався з плином часу або адаптувався до різних умов. Доктор Карр також зазначає, що спосіб продажу скам'янілостей також погіршує ситуацію, рекламуючи скам'янілості лише як декоративне мистецтво.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали максимально можливий розмір тиранозаврів.