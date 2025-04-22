Кто-то "крадет" окаменелости тираннозавров прямо из-под носа ученых: о ком идет речь

Исследователи утверждают, что палеонтологам приходится конкурировать с богатыми коллекционерами за доступ к скелетам динозавров. Когда дело касается тираннозавров, новое исследование показывает, что ученые страдают и наука проигрывает.

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Об этом пишет IFLScience.

У науки всегда были напряженные отношения с "чрезвычайным богатством": в течение столетий прогресс зависел от тех, у кого было достаточно денег, чтобы посвящать свое время научным исследованиям. Те области, которые зависели от длительных путешествий, годами считались уделом богатых.

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В конце концов, в особенности после Второй мировой войны, правительства осознали ценность инвестиций в науку, создав рабочие места, основанные на навыках, а не на семейном богатстве. Богатые филантропы иногда помогали и давали толчок какой-то программе в обмен на то, чтобы институт или больница были названы в их честь, но работа продолжалась, несмотря ни на что.

Теперь исследование обнаружило, что богатые вновь "мешают науке", причем настолько, что анализ ученых получил название "Тираннозавр Рекс: вымирающий вид". Исследователи утверждают, что богатые коллекционеры скупают первоклассные окаменелости динозавров и помещают их туда, где ученые не могут их изучать.

Мало что бывает более редким, чем относительно полные образцы динозавров, особенно самых крупных и известных видов. Следовательно, когда кто-то выкапывает динозавра, у него часто есть выбор: пожертвовать его музею, возможно, получив символическую цену или продать его на аукционе. Нетрудно догадаться, что более популярно.

Отметим, что проблема касается всех видов динозавров, однако в исследовании ученые сосредоточились на самом "остром случае" потери окаменелостей — тираннозаврах. Данные указывают на то, что богатые люди особенно хотят иметь один из них в своей гостиной.

Однако то, что скелет находится в частной коллекции, вовсе не означает, что он потерян для науки. Например, самый большой и полный стегозавр из когда-либо найденных и самая дорогая окаменелость, когда-либо проданная на аукционе и известная как "Арех", был куплен миллиардером Кеном Гриффином в прошлом году за рекордные 44,6 миллиона долларов и теперь находится в Исследовательском атриуме Кеннета К. Гриффина Американского музея естественной истории для изучения учеными.

Еще одним примером является почти полная окаменелость тираннозавра Стэна, который был куплен таинственным покупателем в 2020 году. Позже оказалось, что окаменелость была куплена Музеем естественной истории Абу-Даби.

По словам соавтора нового исследования, доктора Томаса Карра из Карфагенского колледжа, проблема заключается в том, что у ученых должна быть возможность проверять работу друг друга на наличие ошибок. К сожалению, работы ученых часто основаны на окаменелостях тираннозавров, находящихся в частных коллекциях, а потому у коллег попросту нет возможности перепроверить их работы.

В ходе исследования команда также количественно оценила проблему: в государственных трастах находится 61 окаменелость тираннозавров, тогда как в частном владении — 71 образец. Более того, ученые подозревают, что количество окаменелостей в частных коллекциях на самом желе может быть значительно больше. Проблема также усугубляется, поскольку коммерческие компании делают в два раза больше новых открытий тираннозавра, чем музеи.

Потеря возможности изучать окаменелости в частных коллекциях означает неспособность узнать, как меловой высший хищник менялся с течением времени или адаптировался к разным условиям. Доктор Карр также отмечает, что способ продажи окаменелостей также усугубляет ситуацию, рекламируя окаменелости лишь в качестве декоративного искусства.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали максимально возможный размер тираннозавров.