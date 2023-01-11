Древний гений. Ученые утверждают, что тираннозавры были гораздо умнее, чем принято думать
Обычно тираннозавров представляют брутальными хищниками, покоряющимися своим инстинктам, однако этот образ, возможно, придется просмотреть.
Согласно исследованию, тиранозавры имели такое же количество нейронов головного мозга, как и современные приматы, и, возможно, были способны к решению проблем и даже к культуре, сообщают Daily Mail.
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Динозавры правили Землей примерно 179 миллионов лет, прежде чем внезапно исчезли во время Мел-палеогенового вымирания примерно 66 миллионов лет назад.
До этого определенные виды развили птицевидные черты, такие как перья, крылья, когти и увеличенный череп. Это был постепенный процесс, начавшийся 100 миллионов лет назад и продолжавшийся еще десятки миллионов лет.
Поскольку мягкие ткани динозавров обычно не хранятся в окаменелостях, об их мозге доподлинно известно немного, но, учитывая родство с птицами, информацию о них можно почерпнуть из мозга современных эму и страусов.
В своем исследовании, опубликованном в журнале The Journal Of Comparative Neurology, доктор Сюзанна Эркулано-Хузель имела целью выявить когнитивные способности динозавров, таких как тиранозавры, путем изучения мозга современных зауропсид — птиц, черепах и чешуи.
Последние исследования показали, что, несмотря на свои маленькие головы, птицы разумны. Например, евразийские сойки способны противостоять искушению, чтобы получить лучшее вознаграждение, а вороны по разуму не уступают семилетнему ребенку.
Обнаружено, что птицы имеют больше нейронов на унцию мозга по сравнению с млекопитающими и приматами, что помогает им решать проблемы.
Доктор Эркулано-Хузель изучала окаменевшие черепа тероподов — группы двуногих динозавров, к которой принадлежит тианозавр и существующих зауропсидов с помощью компьютерной томографии.
Она заключила, что динозавры имели бы такую же массу мозга, как и птицы такого же размера, что можно проследить еще с доастероидных времен.
Таким образом, нейробиолог может предположить мозг тиранозавра, увеличив мозг эму, страуса или курицы, поскольку они находятся в пропорции.
Далее она подсчитала, сколько нейронов имели бы тероподы, используя количество и массу мозга, известную для зауропсида.
Ее выводы свидетельствуют о том, что тиранозавр имел массу мозга 343 грамма и 3 289 000 000 теленцефалических нейронов, что недалеко от 2 875 000 000, обнаруженных у бабуинов.
Отдельное исследование с помощью математического уравнения показало, что количество нейронов у теплокровных животных коррелирует с продолжительностью их жизни.
Используя это уравнение, она предполагает, что тираннозавр прожил бы от 42 до 49 лет, несмотря на то, что самый старый известный экземпляр дожил до 28 лет.
В своем исследовании она пишет: "Двуногий хищник размером со слона, но ловкий, наделенный разумом макаки или бабуина, должен был быть чрезвычайно компетентным хищником.
Нынешние находки наводят на мысль, что тероподовые динозавры, такие как тиранозавры, с даже большим количеством теленцефальных нейронов, чем современные корвиды, имели биологическую возможность использовать и производить инструменты, а также развивать культуру, подобно современным птицам и приматам».
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