Ученые обнаружили "удивительные отличия" в том, как разные динозавры ели растительную пищу

Несмотря на всеобщее сходство, каждый вид динозавров проходил процесс эволюции по-разному, поэтому и к растительной диете они приспособились каждый своим способом.

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Ученые обнаружили "удивительные отличия" в том, как травоядные динозавры потребляли растительную пищу. Это раскрывает больше информации о том, как эволюционировало питание доисторических рептилий, сообщают Independent.

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Исследователи из Бристольского университета в Великобритании использовали компьютерную томографию черепов динозавров для отслеживания эволюции ранних растительноядных динозавров, реконструируя челюстные мышцы и измеряя силу укуса животных.

Хотя предварительные исследования показали, как разные динозавры потребляли свою пищу, относительно мало известно о том, как они развивали свои способы питания.

В новом исследовании ученые проанализировали пять черепов динозавров из группы растительноядных динозавров Ornithischia, включая Heterodontosaurus, Lesothosaurus, Scelidosaurus, Hypsilophodon и Psittacosaurus – наиболее ранних представителей того, что станет основными группами травоядных динозавров.

Хотя большинство ранних динозавров были вегетарианцами, исследователи обнаружили, что эти пять "вегетарианских" животных эволюционировали очень разными путями и имели целый ряд адаптаций, чтобы питаться растениями.

"Когда мы сравнили функциональные характеристики черепа и зубов этих растительноядных динозавров, мы обнаружили значительные отличия в относительных размерах челюстных мышц, силе укуса и прочности челюсти между ними", — говорится в заявлении ведущего автора исследования Дэвида Баттона.

"Это показало, что эти динозавры, хоть и выглядели несколько похожими, эволюционировали очень разными способами, чтобы справиться с растительной диетой", — пояснил доктор Баттон.

Например, гетеродонтозавр, вероятно, обладал большими челюстными мышцами по сравнению с размером черепа, способными производить большую силу укуса, что могло помочь ему потреблять жесткую растительность.

Скалидозавр, по словам ученых, имел подобную силу укуса, но относительно меньшие челюстные мышцы по сравнению с его черепом.

В противоположность этому, череп гипсилофона не имел больших мышц, но вместо этого динозавр переориентировал свои мышцы, чтобы кусать более эффективно с меньшими мышечными усилиями.

"Мы обнаружили, что каждый динозавр решал проблемы, связанные с растительной диетой, применяя очень разные методы питания", — сказал соавтор исследования Стефан Лаутеншлагер из Бирмингемского университета в Великобритании.

"Некоторые компенсировали низкую эффективность питания благодаря своему размеру в то время, как другие развивали большие челюстные мышцы, повышали эффективность челюстной системы или комбинировали эти подходы. Хотя эти животные выглядели очень похожими, их индивидуальные решения одних и тех же проблем иллюстрируют непредсказуемость эволюции", — объяснил доктор Лаутеншлагер.

Чтобы лучше понять морфологию черепов, исследователи реконструировали челюстную мышцу, используя данные птиц и крокодилов, которые помогли указать, где должны были находиться мышцы.

Результаты показали, что хотя все пять динозавров были растительноядными, каждый из них питался по-разному.

"Если мы хотим понять, как динозавры так эффективно диверсифицировались на так много разных видов, очень важно узнать, как они эволюционировали, чтобы питаться таким широким разнообразием растительности многими способами. Это разнообразие в механизмах питания позволило им доминировать на суше в течение миллионов лет", — сказал старший автор исследования Пол Барретт.

"Это исследование помогает нам понять, как животные эволюционируют, чтобы занять новые экологические ниши. Оно показывает, что даже схожие животные, придерживающиеся подобной диеты, не всегда развивают одинаковые характеристики. Это подчеркивает, насколько инновационной и непредсказуемой может быть эволюция", — добавил доктор Баттон.

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