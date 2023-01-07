Вчені виявили "дивовижні відмінності" у тому, як різні динозаври їли рослинну їжу

Попри загальну схожість, кожен вид динозаврів проходив процес еволюції по-різному, тож і до рослинної дієти вони пристосувались кожен своїм способом.

Related video

Вчені виявили "дивовижні відмінності" в тому, як травоїдні динозаври споживали рослинну їжу. Це розкриває більше інформації про те, як еволюціонувало харчування доісторичних рептилій, повідомляють Independent.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники з Бристольського університету у Великобританії використовували комп'ютерну томографію черепів динозаврів для відстеження еволюції ранніх рослиноїдних динозаврів, реконструюючи щелепні м'язи й вимірюючи силу укусу тварин.

Хоча попередні дослідження показали, як різні динозаври споживали свою їжу, відносно мало відомо про те, як вони розвивали свої способи харчування.

У новому дослідженні вчені проаналізували п'ять черепів динозаврів з групи рослиноїдних динозаврів Ornithischia, включаючи Heterodontosaurus, Lesothosaurus, Scelidosaurus, Hypsilophodon і Psittacosaurus — найбільш ранніх представників того, що стане основними групами травоїдних динозаврів.

Хоча більшість ранніх динозаврів була вегетаріанцями, дослідники виявили, що ці п'ять "вегетаріанських" тварин еволюціонували дуже різними шляхами й мали цілу низку адаптацій, щоб харчуватися рослинами.

"Коли ми порівняли функціональні характеристики черепа і зубів цих рослиноїдних динозаврів, ми виявили значні відмінності у відносних розмірах щелепних м'язів, силі укусу і міцності щелепи між ними", — йдеться в заяві провідного автора дослідження Девіда Баттона.

"Це показало, що ці динозаври, хоча і виглядали дещо схожими, еволюціонували дуже різними способами, щоб впоратися з рослинною дієтою", — пояснив доктор Баттон.

Наприклад, гетеродонтозавр, ймовірно, мав великі щелепні м'язи порівняно з розміром черепа, здатні виробляти велику силу укусу, що могло допомогти йому споживати жорстку рослинність.

Скелідозавр, за словами вчених, мав подібну силу укусу, але відносно менші щелепні м'язи в порівнянні з його черепом.

На противагу цьому, череп гіпсілофодона не мав великих м'язів, але замість цього динозавр переорієнтував свої м'язи, щоб кусати більш ефективно з меншими м'язовими зусиллями.

"Ми виявили, що кожен динозавр розв'язував проблеми, пов'язані з рослинною дієтою, застосовуючи дуже різні методи харчування", — сказав співавтор дослідження Стефан Лаутеншлагер з Бірмінгемського університету у Великобританії.

"Деякі компенсували низьку ефективність харчування завдяки своєму розміру тоді, як інші розвивали більші щелепні м'язи, підвищували ефективність щелепної системи або комбінували ці підходи. Хоча ці тварини виглядали дуже схожими, їх індивідуальні рішення одних і тих же проблем ілюструють непередбачуваність еволюції", — пояснив доктор Лаутеншлагер.

Щоб краще зрозуміти морфологію черепів, дослідники реконструювали щелепні м'язи, використовуючи дані птахів і крокодилів, які допомогли вказати, де повинні були знаходитися м'язи.

Результати показали, що хоча всі п'ять динозаврів були рослиноїдними, кожен з них харчувався по-різному.

"Якщо ми хочемо зрозуміти, як динозаври так ефективно диверсифікувалися на так багато різних видів, дуже важливо дізнатися, як вони еволюціонували, щоб харчуватися таким широким розмаїттям рослинності багатьма способами. Ця різноманітність у механізмах харчування дозволила їм домінувати на суші протягом мільйонів років", — сказав старший автор дослідження Пол Барретт.

"Це дослідження допомагає нам зрозуміти, як тварини еволюціонують, щоб зайняти нові екологічні ніші. Воно показує, що навіть схожі тварини, які дотримуються схожої дієти, не завжди розвивають однакові характеристики. Це підкреслює, наскільки інноваційною та непередбачуваною може бути еволюція", — додав доктор Баттон.

Раніше Фокус розповідав, що подобалося їсти першим динозаврам.