Усвідомлені вегетаріанці. Вчені з'ясували, що подобалося їсти першим динозаврам

У новому дослідженні вчені вивчили харчові звички ранніх динозаврів і знайшли щось цікаве.

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Відомо, що динозаври розвинули дивовижне розмаїття дієтичних адаптацій протягом усього мезозою, проте вчені досі губляться у здогадках, як розвинулися ті чи інші способи харчування, пише Tech Explorist.

У новому дослідженні вчені з університету Брістоля порівняли морфологію зубів ранніх динозаврів і наявні аналоги, щоб пролити світло на їхні харчові звички.

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Палеобіологи вивчили форми зубів, а потім змоделювали їхні функції за допомогою комп'ютера, використовуючи дані про сучасних рептилій і їхні харчові звички. Вони виявили, що багато перших динозаврів на Землі спочатку були всеїдними та лише згодом перейшли на "вегетаріанство". До речі, до них належать і знамениті травоїдні з довгою шиєю, диплодоки, які насправді їли м'ясо.

За словами провідного автора дослідження Антоніо Баллелла, найраніші динозаври залишаються загадкою для вчених — вони були набагато меншими за своїх нащадків. Більшість тріасового періоду динозаври провели в тіні рептилій, які нагадували сучасних крокодилів. Проте все змінилося після тріасово-юрського масового вимирання — динозаврам не лише вдалося вижити, а й стати домінантною групою та утримувати цю позицію до мезозою. Проте вченим лише доведеться дізнатися, наскільки різними вони були в харчуванні та способі життя.

[ + – ] Три основні лінії динозаврів і їхні типові форми зубів Фото: Antonio Ballell

Баллелл зазначає, що палеонтологи й раніше підозрювали, що динозаври експериментували з їжею — про це свідчить різноманітність їхніх форм черепів і зубів, проте доказів не було. У новому дослідженні вчені склали карту зубів і харчових звичок сучасних рептилій та порівняли їх із формою зубів ранніх динозаврів, щоб скласти карту їхнього раціону.

У ході дослідження вчені використали математичне моделювання форми зубів динозаврів, їхні механічні реакції, силу жування та раціон за допомогою інженерного програмного забезпечення.

У результаті дослідники виявили щось цікаве — моделювання показувало, що на ранніх етапах багато динозаврів були всеїдними та лише пізніше розвинули певну дієту.

Наприклад, динозаври-тероподи мають загострені, вигнуті, схожі на леза зуби із зазубринами — вчені виявили, що їхня поведінка відповідає сучасним варанам.

Водночас зубчасті зуби птахотазових і зауроподоморфів найбільше відповідають сучасним ігуанам — найімовірніше, вони були всеїдними та травоїдними.

Орнітісхіани, до яких належать багато травоїдних видів, наприклад, рогаті динозаври, броньовані анкілозаври та качконосі динозаври, починали як всеїдні.

Цікаво, що ранні ранні зауроподоморфи, предки рослиноїдних зауроподів із довгою шиєю, таких як диплодок, були м'ясоїдними.

Учені дійшли висновку, що травоїдність не була предком для жодної лінії динозаврів. Очевидно, дієти ранніх динозаврів насправді були дуже різноманітні.

Раніше Фокус писав, що вчені з'ясували, чи справді величезні динозаври могли розмахувати хвостами зі швидкістю звуку.