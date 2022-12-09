Величезні динозаври могли розмахувати хвостами зі швидкістю звуку: вчені з'ясували, чи це так

Нове дослідження спростовує попереднє твердження, що динозаври з довгою шиєю могли швидко розмахувати своїми хвостами.

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Дослідження португальських учених, яке опубліковано в журналі Scientific Reports, суперечить твердженню про те, що диплодоциди могли бити хвостом зі швидкістю звуку. Виявляється, ця швидкість була хоч і дуже великою, але не такою, пише Live Science.

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До сімейства динозаврів під назвою диплодоциди належить знаменитий диплодок, а також деякі види таких же величезних динозаврів з довгою шиєю, які мали довгі потужні хвости.

Попереднє дослідження показало, що ці динозаври, які жили в період між 174 і 101 млн років тому, могли хльостати своїми схожими на батога хвостами зі швидкістю звуку приблизно в 1225 км/год. Натомість справжня швидкість їх хвостів була б ближче до швидкості автомобіля. Нове дослідження показало, що диплодоциди могли плескати своїми довгими звивистими хвостами зі швидкістю приблизно в 100 км/год, що також вражає.

[ + – ] Нове дослідження показало, що диплодоциди могли плескати своїми довгими звивистими хвостами зі швидкістю приблизно в 100 км/год, що також вражає Фото: Live Science

Для того, щоб з'ясувати справжню швидкість розмахування хвостів цими динозаврами, вчені вивчили скам'янілість п'яти різних диплодоцидів і створили цифрову модель хвоста, використовуючи вимірювання, які вони зробили під час вивчення останків динозаврів. Отримана модель хвоста була в довжину 12 метрів, вагою майже 1500 кг і мала 82 хребці.

За словами Сімони Конті, автора дослідження, збереглося всього кілька екземплярів цих величезних динозаврів з хвостами, які підходять для дослідження.

"Після збирання даних та налаштування розмірів хвостів ми створили модель і спробували відтворити результати з іншого дослідження, які показали, що динозаври могли хлистати своїми хвостами зі швидкістю звуку", — говорить Конті.

[ + – ] Для того, щоб з'ясувати справжню швидкість розмахування хвостів цими динозаврами, вчені вивчили скам'янілість п'яти різних диплодоцидів і створили цифрову модель хвоста, використовуючи вимірювання, які вони зробили під час вивчення останків динозаврів. Отримана модель хвоста була в довжину 12 метрів, вагою майже 1500 кг і мала 82 хребці Фото: dino

Але замість того, щоб досягти такої швидкості, модельований хвіст розкришився, коли його змушували крутитися вперед і назад на таких високих швидкостях. Вчені вважають, що причина криється в м'яких тканинах, які з'єднують кожен з хребців у хвості, включаючи різні м'язи, сухожилля та шкіру.

"Кожного разу, коли симуляція зазнавала невдачі, ми помічали, що модель хвоста не могла імітувати суглоби між хребцями і надмірно розтягувалася. Досягнення таких високих швидкостей мало свої обмеження, і вони не могли впоратися з таким швидким рухом, і ми втрачали частини хвоста", — каже Конті.

Хоча точне призначення такого схожого на батіг хвоста у динозаврів досі невідоме, вчені вважають, що, судячи за формою, він, ймовірно, використовувався як зброя або спосіб спілкування між цими стародавніми тваринами.

Як уже писав Фокус, вчені дійшли висновку, що ссавці вже готові були захопити Землю ще до того, як астероїд убив динозаврів. І для цього вони мали всі можливості.