Ці тварини вже були готові захопити світ ще до того, як астероїд убив динозаврів

Нове дослідження показує, що древні ссавці були краще пристосовані до того, щоб пережити падіння астероїда 66 млн років тому, ніж динозаври, які не були птахами.

Related video

Більшість динозаврів вимерла, коли мільйони років тому на Землю впав величезний астероїд діаметром 10 км. Нове дослідження показує, що невеликі стародавні ссавці вже мали всі до цього часу необхідні адаптаційні навички, щоб пережити катастрофу і захопити після неї планету, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захоплюючі новини зі світу науки!

Вчені дійшли такого висновку, провівши дослідження складних взаємодій між величезною кількістю древніх тварин та їх екосистемами до і після падіння астероїда.

Свої результати вчені отримали вивчивши 1600 скам'янілих останків понад 470 родів тварин, куди входили ссавці, риби, крокодилячі, птиці та не птахові динозаври. Вік цих скам'янілостей проходить якраз по межі між кінцем крейдяного періоду (від 145 до 66 млн років тому) і початком палеогену (від 66 до 23 млн років тому).

За словами Томаса Каллена з Карлтонського університету, Оттава, Канада, дослідження показує, що дрібні наземні тварини, включаючи ссавців, а також прісноводні тварини були краще пристосовані, щоб пережити вимирання порівняно з більшістю динозаврів.

[ + – ] Трицератопс у супроводі дрібних ссавців та черепахи поглинає рослинну їжу. Він ще не знає, що його дрібні сусіди переживуть масове вимирання, а він ні Фото: Live Science

За словами вчених, еволюція ссавців призвела до того, що на планеті з'явилися тварини, які могли їсти найрізноманітнішу їжу, жити в різних температурах та погодних умовах та швидко виробляти потомство, щоб швидко відновитись після раптової катастрофи.

Раніше вчені вважали, що масове процвітання ссавців Землі стало наслідком вимирання динозаврів. Вважалося, що ці тварини заповнили порожні ніші в екосистемі планети. Але дедалі більше палеонтологічних даних доводять те, що ссавці вже почали заповнювати нові їм ніші, ще до падіння астероїда. І нове дослідження підтверджує це.

"Ближче до моменту падіння астероїда, наприкінці крейдяного періоду, клімат на Землі став трохи холоднішим. Але попри це не птахові динозаври не адаптувалися до нових умов. Вони продовжували жити, так само як і раніше. Їхня роль в екосистемі залишалася значною мірою стабільною, за винятком того факту, що різноманітність великих травоїдних динозаврів дещо зменшилася, а їхній вплив у харчовому ланцюзі трохи скоротився», — каже Каллен.

[ + – ] Більшість динозаврів вимерла, коли мільйони років тому на Землю впав величезний астероїд діаметром 10 км. Нове дослідження показує, що невеликі древні ссавці вже мали всі до цього часу необхідні адаптаційні навички, щоб пережити катастрофу та "захопити" після неї планету Фото: динозавры

За словами вчених, водночас ссавці освоювали все нові і нові місця проживання, з різним кліматом і також пристосовувалися до різної їжі. Це дозволило цим древнім тваринам після падіння астероїда на Землю швидко адаптуватися до нових умов.

"Звичайно, у своєму дослідженні ми використовували тільки скам'янілості, знайдені на території США, тому я думаю, якщо отримати більше даних з інших регіонів, то це дасть максимально повну картину того, що сталося під час вимирання і після нього", — говорить Каллен.

Фокус вже писав про те, що наша планета могла б виглядати зовсім інакше, якби динозаври пережили падіння астероїда 66 млн років тому.

Також Фокус писав про незвичайного динозавра, якого вчені назвали давнішим тиранозавром, адже він жив за сотні мільйонів років до появи знаменитого гігантського хижака.

Як уже писав Фокус, жахливі "горгони" пережили масове вимирання 250 млн років тому, але це їх не врятувало, і вони перетворилися на "ходячих мерців".