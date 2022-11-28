Перегризав навпіл своїх жертв: стали відомі нові подробиці про старішого "тиранозавра" (фото)

Учені називають Whatcheeria тиранозавром свого часу, оскільки він був таким же лютим хижаком, але жив задовго до найвідомішого стародавнього м'ясоїдного динозавра.

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Динозавр під назвою Whatcheeria жив у озерах і річках на території сучасних США 340 млн років тому. Це була чотирилапа істота, яка мала 2 метри в довжину та настільки потужні щелепи з гострими, як бритва, зубами, що могла розірвати свою жертву навпіл. Учені провели нове дослідження цього стародавнього лютого хижака, щоб з'ясувати, як швидко він виростав до своїх розмірів, пише Daily Mail.

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Хоча тиранозавра часто називають "королем динозаврів", нове дослідження показує, що не менш лютий хижак жив на Землі за багато мільйонів років до нього. Вчені з Музею природної історії ім. Філда, що в Чикаго, США, знову вирішили вивчити рештки динозавра під назвою Whatcheeria, який мешкав у стародавніх річках і озерах сотні мільйонів років тому.

[ + – ] Хоча тиранозавра часто називають "королем динозаврів", нове дослідження показує, що не менш лютий хижак жив на Землі за багато мільйонів років до нього. Вчені з Музею природної історії ім. Філда, що в Чикаго, США, знову вирішили вивчити рештки динозавра під назвою Whatcheeria, який мешкав у стародавніх річках і озерах сотні мільйонів років тому. Фото: Daily Mail

"У цього динозавра були гострі, як бритва, зуби та щелепи, настільки потужні, що він міг запросто розірвати свою жертву навпіл. Мабуть, він проводив багато часу на дні річок і озер, а потім вистрибував і з'їдав усе, що йому подобалося. Його можна точно назвати тиранозавром свого часу", — каже Бен Оту з Музею природної історії ім. Філда, де зберігається близько 350 зразків скелетів Whatcheeria.

[ + – ] У цього динозавра були гострі, як бритва, зуби і щелепи, настільки потужні, що він міг запросто розірвати свою жертву навпіл Фото: Daily Mail

У новому дослідженні вчені вирішили з'ясувати, наскільки швидко цей динозавр виростав до своїх розмірів.

"Якби зараз жив цей динозавр, то, швидше за все, ви б побачили величезну саламандру у вигляді крокодила з вузькою головою та безліччю зубів. Ці динозаври жили під водою та були ранніми чотирилапими істотами, які мали спільний родовід із людиною. Вони тісніше пов'язані із сучасними амфібіями, рептиліями та ссавцями, ніж із кимось ще. Це означає, що вивчення цих динозаврів може допомогти нам дізнатися про те, як еволюціонували чотирилапі, у тому числі й ми", — говорить Оту.

Учені вивчили зразки скелетів Whatcheeria на різних етапах життя динозавра, щоб відстежити процес його росту. Вчені взяли зрізи стегнових кісток і вивчили їх під мікроскопом.

"Вивчаючи товщину річних кілець протягом усього життя тварини, ви можете з'ясувати, чи росте тварина безперервно протягом усього свого життя або в основному росте тільки в дитинстві та юності", — говорить Оту.

Учені очікували виявити, що Whatcheeria ріс повільно протягом усього життя, як це відбувається в сучасних рептилій і амфібій. Але виявилося, що цей динозавр дуже швидко доростав до розмірів на початковому етапі свого життя.

[ + – ] Учені очікували виявити, що Whatcheeria ріс повільно протягом усього життя, як це відбувається в сучасних рептилій і амфібій. Але виявилося, що цей динозавр дуже швидко доростав до розмірів на початковому етапі свого життя. Фото: Daily Mail

"Якщо ви збираєтеся стати вищим хижаком, дуже великою твариною, то конкурентною перевагою буде якраз дуже швидке зростання до великих розмірів. Це полегшує полювання на інших тварин і ускладнює полювання інших хижаків на вас. Це також може бути корисною стратегією виживання за життя в непередбачуваних умовах", — каже Оту.

Учені сподіваються, що їхні результати проллють світло на еволюцію ранніх чотирилапих.

Фокус уже писав про те, що вчені розповіли, як змінилася б планета, якби динозаври не вимерли 66 млн років тому.

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