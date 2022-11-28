Перегрызал пополам своих жертв: стали известны новые подробности о более древнем "тираннозавре" (фото)

Ученые называют Whatcheeria тираннозавром своего времени, так как он был таким же свирепым хищником, но жил задолго до самого известного древнего плотоядного динозавра.

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Динозавр под названием Whatcheeria жил в озерах и реках на территории современных США 340 млн лет назад. Это было четырехлапое существо, которое имело 2 метра в длину и настолько мощные челюсти с острыми, как бритва зубами, что могло разорвать свою жертву пополам. Ученые провели новое исследование этого древнего свирепого хищника, чтобы выяснить, как быстро он вырастал до своих размеров, пишет Daily Mail.

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Хотя тираннозавра часто называют "королем динозавров", новое исследование показывает, что не менее свирепый хищник жил на Земле за многие миллионы лет до него. Ученые из Музея естественной истории им. Филда, Чикаго, США, снова решили изучить останки динозавра под названием Whatcheeria, который обитал в древних реках и озерах сотни миллионов лет назад.

[ + – ] Хотя тираннозавра часто называют "королем динозавров", новое исследование показывает, что не менее свирепый хищник жил на Земле за многие миллионы лет до него. Ученые из Музея естественной истории им. Филда, Чикаго, США, снова решили изучить останки динозавра под названием Whatcheeria, который обитал в древних реках и озерах сотни миллионов лет назад Фото: Daily Mail

"У этого динозавра были острые как бритва зубы и челюсти, настолько мощные, что он мог запросто разорвать свою жертву пополам. Вероятно, он проводил много времени на дне рек и озер, а затем выпрыгивал и съедая все, что ему нравилось. Его можно точно назвать тираннозавром своего времени", — говорит Бен Оту из Музея естественной истории им. Филда, в котором хранится около 350 образцов скелетов Whatcheeria.

[ + – ] У этого динозавра были острые как бритва зубы и челюсти, настолько мощные, что он мог запросто разорвать свою жертву пополам Фото: Daily Mail

В своем новом исследовании ученые решили выяснить, насколько быстро этот динозавр вырастал до своих размеров.

"Если бы сейчас жил этот динозавр, то скорее всего вы бы увидели огромную саламандру в виде крокодила с узкой головой и множеством зубов. Эти динозавры жили под водой и были ранними четвероногими существами, которые имели общую родословную с человеком. Они более тесно связаны с современными амфибиями, рептилиями и млекопитающими, чем с кем-либо еще. Это означает, что изучение этих динозавров может помочь нам узнать о том, как эволюционировали четвероногие, в том числе и мы", — говорит Оту.

Ученые изучили образцы скелетов Whatcheeria на разных этапах жизни динозавра, чтобы и отследить процесс его роста. Ученые взяли срезы бедренных костей и изучила их под микроскопом.

"Изучая толщину годичных колец на протяжении всей жизни животного, вы можете выяснить, растет ли животное непрерывно на протяжении всей своей жизни или в основном растет только в детстве и юности", — говорит Оту.

Ученые ожидали обнаружить, что Whatcheeria рос медленно в течение всей жизни, как это происходит у современных рептилий и амфибий. Но оказалось, что этот динозавр очень быстро вырастал до своих размеров на начальном этапе своей жизни.

[ + – ] Ученые ожидали обнаружить, что Whatcheeria рос медленно в течение всей жизни, как это происходит у современных рептилий и амфибий. Но оказалось, что этот динозавр очень быстро вырастал до своих размеров на начальном этапе своей жизни Фото: Daily Mail

"Если вы собираетесь стать высшим хищником, очень крупным животным, то конкурентным преимуществом будет как раз очень быстрый рост до крупных размеров. Это облегчает охоту на других животных и затрудняет охоту других хищников на вас. Это также может быть полезной стратегией выживания при жизни в непредсказуемых условиях", — говорит Оту.

Ученые надеются, что их результаты прольют свет на эволюцию ранних четвероногих.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, как изменилась бы планета, если бы динозавры не вымерли 66 млн лет назад.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли самый древний мозг на Земле у необычного существа, возрастом 525 млн лет.