Как могли выглядеть динозавры сейчас, если бы они не вымерли: что говорят ученые (фото)

66 миллионов лет назад падение огромного астероида изменило ход эволюции. Но что произошло бы с нашим миром, если бы динозавры выжили?

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Падение огромного 10-километрового астероида на Землю привело к исчезновению всех не птичьих динозавров, а также большинства других живых существ и растений. Но эта катастрофа позволила появится человеку, благодаря выжившим ранним приматам, которые эволюционировали в нас. Но что произошло бы с животным миром на Земле, если бы динозавры не вымерли? Как бы они могли выглядеть? Стали ли бы они разумным видом? И что было бы с человеком? На эти вопросы отвечает Николас Лонгрич из Университета Бата, Великобритания, пишет ScienceAlert.

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Разумные динозавры

"Представьте, что астероид не упал на Землю и все динозавры выжили. Возможно именно эти разумные существа отрыли бы теорию относительности и полетели бы на Луну. И эти ученые-динозавры могли бы рассуждать о том, что было бы, если бы млекопитающие захватили планету. Может это звучит как научная фантастика, но в данном контексте всплывают вопросы о путях развития эволюции. Люди появились случайно или же все-таки появление разумных существ обязательно должно было произойти?", — говорит Лонгрич.

[ + – ] Представьте, что астероид не упал на Землю и все динозавры выжили. Возможно именно эти разумные существа отрыли бы теорию относительности и полетели бы на Луну Фото: ScienceAlert

Сейчас на Земле уже проживает 8 млрд человек и можно говорить о том, что такой разумный доминирующий вид должен был появится на планете. Еще 40 лет назад палеонтолог Дейл Рассел представил свое рассуждение о том, что было бы, если бы динозавры превратились в разумных существ. Согласно его теории, они могли эволюционировать в прямоходящее разумное существо с большим мозгом и длинными пальцами на руках.

[ + – ] Согласно теории, динозавры могли эволюционировать в прямоходящее разумное существо с большим мозгом и длинными пальцами на руках Фото: ScienceAlert

Возможно, но маловероятно

"Такое развитие событий возможно, хотя и маловероятно. Ведь биология животного ограничивает направление его эволюции. Например, можно рассмотреть размер динозавров. Например, зауроподы, огромные травоядные динозавры, начиная с юрского периода, превратились в 30-50-тонных гигантов, которые имели длину до 30 метров. Это намного больше, чем весит слон и длиннее, чем размер синего кита. Но другие динозавры не стали гигантами", — говорит Лонгрич.

Особенности анатомии зауроподов позволили им стать такими гигантами, которых не было на Земле ни до их появления, ни после их вымирания. Точно так же хищные динозавры, тот же тираннозавр, также превратились за миллионы лет эволюции в многотонных огромных животных.

[ + – ] Особенности анатомии зауроподов позволили им стать такими гигантами, которых не было на Земле ни до их появления, ни после их вымирания. Точно так же хищные динозавры, тот же тираннозавр, также превратились за миллионы лет эволюции в многотонных огромных животных Фото: Live Science

"Хотя у многих динозавров и были огромные тела, у них был очень маленький мозг. И с течением времени он не эволюционировал во что-то большее. В то время, как мозг человека весит 1,3 кг, мозг тираннозавра весил 400 граммов, а у велоцираптора – всего 150 граммов", — говорит Лонгрич.

Несмотря на то, что с течением времени социальная жизнь динозавров становилась все более сложной, сейчас мало намеков на то, что они могли превратится в разумных существ, если бы не вымерли.

"Возможно у динозавров и стал бы мозг больше, но точно они не смогли бы стать разумными. Хотя они могли бы доминировать на планете, что помешало бы бурному развитию млекопитающих. Но такая вероятность очень низкая", — считает ученый.

Исчезновение динозавров привело к появлению людей?

В то же время млекопитающие, к которым относится и человек, не могли себе позволить огромные тела, но у них неоднократно эволюционировал мозг и имел все больший размер. По словам Лонгрича, сейчас у потомков динозавров, в частности ворон и попугаев, имеется сложный мозг и они даже могут использовать разные предметы для добычи пищи. Но именно у млекопитающих, таких как человекообразные обезьяны смог эволюционировать большой мозг и сложное поведение.

"Могло ли быть исчезновение динозавров гарантией того, что приматы превратятся в разумный людей? Скорее всего нет. Я думаю, что эволюция человека не была неизбежной. Например, приматы, котоыре эволюционировали в человекообразных обезьян с большим мозгом, затем и в человека, появились только в Африке. Какие-то факторы окружающей среды повлияли на этот процесс. Даже после исчезновения динозавров для эволюции человека потребовалось правильное сочетание нужных факторов и конечно же удачи", — говорит Лонгрич.

Фокус уже писал о том, что ученые предположили, что знаменитый тираннозавр был намного более крупным хищником, чем сейчас считается.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, какой была последняя трапеза древнего крокодила-убийцы. Оказалось, что он перед смертью съел динозавра.