Перекусил динозавра пополам. Ученые выяснили, какой была последняя трапеза древнего крокодила-убийцы

Исследователи обнаружили останки древней рептилии, которая бродила по Земле около 95 миллионов лет назад.

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Ученые впервые обнаружили в Австралии окаменелости динозавров, которые бродили по планете около 95 лет назад. Исследователи предполагают, что обнаружили новый вид древних рептилий и даже смогли установить, какой была его последняя трапеза, пишет USA Today.

Несмотря на то, что окаменелости были частично раздавлены, сохранилось порядка 35% скелета животного — у хищника отсутствовал хвост и конечности, однако череп почти не пострадал. Исследователи предполагают, что им удалось обнаружить останки пресноводного крокодила Confractosuchus sauroktonos и относятся к меловому периоду — предполагается, что крокодил-убийца бродил по Земле около 95 миллионов лет назад.

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Отметим, что крокодил-убийца был в длину более 2,4 метра, однако исследователи предполагают, что рептилия была достаточно молодой, а потому его размер с возрастом значительно увеличился бы.

Однако внимание ученых привлекло нечто другое — рентген и компьютерная томография показали, что внутри скелета рептилии также находились более мелкие кости. Таким образом исследователям удалось восстановить, какой была последняя трапеза рептилии-гиганта.

[ + – ] Череп древней рептилии почти не пострадал Фото: Matt Cawood

Оказалось, что более мелкие кости принадлежат динозавру. По словам ведущего автора исследования Мэтта Уайта, им с коллегами удалось обнаружить одно бедро, перекушенное пополам, а на другом бедре остались следы укуса — по всей вероятности, укус был чрезвычайно сильным, потому, что на костях остались следы зубов.

Исходя из состояния костей динозавра, ученые предположили, что крокодил или сам убил животное, или проглотил его сразу после смерти. Отметим, что динозавры не являлись стандартной пищей для сухопутных крокодилов, однако Уайт предполагает, что рептилия-гигант вряд ли отказалась бы от столько лакомого обеда.

Исследователи предполагают, что останки принадлежат детенышу орнитоподу, на момент смерти его вес приблизительно составлял около 1,8 кг. Орнитоподы относятся к группе травоядных динозавров, для которых был характерным утконосый клюв.

По словам Уайта, подобные находки являются чрезвычайно редкими для Австралии и по сути являются доказательством того, что древние гигантские рептилии, жившие в Австралии 95 миллионов лет назад, охотились и поедали динозавров.

Ранее Фокус писал, что ученые обнаружили останки огромной морской черепахи, жившей на Земле около 83 миллионов лет назад.