Перекусив динозавра навпіл. Учені з'ясували, якою була остання трапеза стародавнього крокодила-вбивці

Дослідники виявили рештки стародавньої рептилії, яка блукала по Землі близько 95 мільйонів років тому.

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Учені вперше виявили в Австралії скам'янілості динозаврів, які бродили по планеті близько 95 років тому. Дослідники припускають, що виявили новий вид стародавніх рептилій, і навіть змогли встановити, якою була його остання трапеза, пише USA Todау.

Незважаючи на те, що скам'янілості були частково розчавлені, збереглося близько 35% скелета тварини — у хижака був відсутній хвіст і кінцівки, проте череп майже не постраждав. Дослідники припускають, що їм вдалося виявити рештки прісноводного крокодила Confractosuchus sauroktonos, які належать до крейдового періоду — передбачається, що крокодил-вбивця блукав по Землі близько 95 мільйонів років тому.

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Зазначимо, що крокодил-вбивця був у довжину понад 2,4 метра, проте дослідники припускають, що рептилія була досить молодою, а тому її розмір із віком значно збільшився б.

Однак увагу вчених привернуло щось інше — рентген і комп'ютерна томографія показали, що всередині скелета рептилії також були дрібніші кістки. Так дослідникам вдалося відновити, якою була остання трапеза рептилії-гіганта.

[ + – ] Череп стародавньої рептилії майже не постраждав Фото: череп крокодила

Виявилося, що дрібніші кістки належать динозавру. За словами провідного автора дослідження Метта Вайта, їм із колегами вдалося виявити одне стегно, перекушене навпіл, а на іншому стегні залишилися сліди укусу — ймовірно, укус був надзвичайно сильним, тому що на кістках залишилися сліди зубів.

Виходячи зі стану кісток динозавра, вчені припустили, що крокодил або сам убив тварину, або проковтнув її відразу після смерті. Зазначимо, що динозаври не були стандартною їжею для сухопутних крокодилів, проте Вайт припускає, що рептилія-гігант навряд чи відмовилася б від настільки ласого обіду.

Дослідники припускають, що рештки належать дитинчаті орнітопода, на момент смерті його вага приблизно становила близько 1,8 кг. Орнітоподи належать до групи травоїдних динозаврів, для яких був характерний качконосий дзьоб.

За словами Вайта, подібні знахідки є надзвичайно рідкісними для Австралії та є доказом того, що стародавні гігантські рептилії, які жили в Австралії 95 мільйонів років тому, полювали на динозаврів і поїдали їх.

Раніше Фокус писав, що вчені виявили рештки величезної морської черепахи, яка жила на Землі близько 83 мільйонів років тому.