Триметровий Левіафан. Знайдено останки величезної морської черепахи, яка жила 83 млн років тому (фото)

Новий вид гігантських черепах назвали на честь морського чудовиська через їхній неймовірний розмір.

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Вчені виявили скам'янілості однієї з найбільших морських черепах у світі — фрагментований та майже повний таз, а також частини панцира свідчать про те, що морський гігант жив на Землі близько 83 мільйонів років тому, пише Daily Mail.

Розкопки проходили на північному сході Іспанії у районі Кал-Торрадес ще у 2016-2021 роках. І лише недавно Анхель Лухан, Альберт Сельєс та їхні колеги змогли вивчити та описати останки.

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Дослідивши останки морської черепахи, вчені дійшли висновку, що вона жила на Землі в кампанському столітті, між 83,6 — 72,1 мільйонами років тому і, мабуть, була найбільшою морською черепахою в Європі. Вчені вивчили скам'янілості і дійшли висновку, що їм вдалося виявити новий вид древніх морських черепах — їх назвали Левіафанохелі (Leviathanochelys). Дослідники зазначають, що розміри морської черепахи змусили їх згадати біблійного морського звіра Левіафана, а друга частина назви "chelys" є латинською версією слова, що означає "самка черепахи".

[ + – ] Останки черепахи розкопали в період з 2016 до 2021 року в районі Кал-Торрадес на північному сході Іспанії Фото: раскопки

Під час досліджень вчені виявили, що давні Левіафанохелі, мабуть, досягали близько 3,74 метра у довжину. Ще однією відмінністю цього виду була кістка, що виступає з передньої частини таза морської черепахи — дослідники припускають, що вона якось пов'язана з дихальною системою рептилії.

За словами Лухана, дослідникам дуже пощастило виявити майже повні скам'янілості тазу морського гіганта — річ у тому, що він є основною точкою кріплення кісток та м'язів задньої половини тіла, а тому може пролити світло на те, як тварина жила чи рухалася.

Зазначимо, що Левіафанохелі жили одночасно з Архелонами, які вважаються найбільшими відомими морськими черепахами з тих, що коли-небудь жили на Землі. Дослідникам відомо, що деякі особини цих морських гігантів досягали близько 4,6 метра завдовжки.

[ + – ] Leviathanochelys aenigmatica мав ймовірну довжину тіла до 3,74 м

Під час дослідження вчені порівняли таз стародавніх морських черепах і виявили, що таз Левіафанохелі був ширшим, ніж у його стародавніх побратимів, що свідчить про те, що деякі його черевні м'язи були значно більшими, ніж у Арзхелона.

Крім того, вчені виявили, що на передній частині таза у нового виду морських гігантів розташована пара кісткових опуклостей, які, мабуть, є додатковими відростками і були додатковою опорою для м'язів, що відповідають за скорочення живота.

Вчені припускають, що ці м'язи були безпосередньо задіяні дихальною системою — найімовірніше, сприяли збільшенню дихальних здібностей Левіафанохелі на великих глибинах.

Грунтуючись на знайдених скам'янілостей, вчені прийшли до висновку, що Левіафанохелі досягали близько 3,7 метра у довжину, а максимальна ширина тазу становила близько 89 см.

Зазначимо, що найбільшою з черепах, що коли-небудь жили на Землі, вважається Архелон, вчені припускають, що вони жили одночасно з Левіафанохелі. Архелон жив у морях, що оточують Північноамериканський континент і досягав неймовірних розмірів 4,6 метра. Передбачається, що Архелон жив на планеті в період між 100,5 і 66 мільйонами років тому і міг досягати трохи більше ніж 3 тонни у вазі.

Автори дослідження впевнені, що виявлені ними дані допоможуть пролити світло на різноманітність морських черепах, а також явища гігантизму в цих групах на території Європи.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено черепаху-пустельницю, чий вигляд вимер ще століття тому, а сама вона пережила десяток вивержень вулкана.