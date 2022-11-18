Триметровий Левіафан. Знайдено останки величезної морської черепахи, яка жила 83 млн років тому (фото)
Новий вид гігантських черепах назвали на честь морського чудовиська через їхній неймовірний розмір.
Вчені виявили скам'янілості однієї з найбільших морських черепах у світі — фрагментований та майже повний таз, а також частини панцира свідчать про те, що морський гігант жив на Землі близько 83 мільйонів років тому, пише Daily Mail.
Розкопки проходили на північному сході Іспанії у районі Кал-Торрадес ще у 2016-2021 роках. І лише недавно Анхель Лухан, Альберт Сельєс та їхні колеги змогли вивчити та описати останки.
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Дослідивши останки морської черепахи, вчені дійшли висновку, що вона жила на Землі в кампанському столітті, між 83,6 — 72,1 мільйонами років тому і, мабуть, була найбільшою морською черепахою в Європі. Вчені вивчили скам'янілості і дійшли висновку, що їм вдалося виявити новий вид древніх морських черепах — їх назвали Левіафанохелі (Leviathanochelys). Дослідники зазначають, що розміри морської черепахи змусили їх згадати біблійного морського звіра Левіафана, а друга частина назви "chelys" є латинською версією слова, що означає "самка черепахи".
Під час досліджень вчені виявили, що давні Левіафанохелі, мабуть, досягали близько 3,74 метра у довжину. Ще однією відмінністю цього виду була кістка, що виступає з передньої частини таза морської черепахи — дослідники припускають, що вона якось пов'язана з дихальною системою рептилії.
За словами Лухана, дослідникам дуже пощастило виявити майже повні скам'янілості тазу морського гіганта — річ у тому, що він є основною точкою кріплення кісток та м'язів задньої половини тіла, а тому може пролити світло на те, як тварина жила чи рухалася.
Зазначимо, що Левіафанохелі жили одночасно з Архелонами, які вважаються найбільшими відомими морськими черепахами з тих, що коли-небудь жили на Землі. Дослідникам відомо, що деякі особини цих морських гігантів досягали близько 4,6 метра завдовжки.
Під час дослідження вчені порівняли таз стародавніх морських черепах і виявили, що таз Левіафанохелі був ширшим, ніж у його стародавніх побратимів, що свідчить про те, що деякі його черевні м'язи були значно більшими, ніж у Арзхелона.
Крім того, вчені виявили, що на передній частині таза у нового виду морських гігантів розташована пара кісткових опуклостей, які, мабуть, є додатковими відростками і були додатковою опорою для м'язів, що відповідають за скорочення живота.
Вчені припускають, що ці м'язи були безпосередньо задіяні дихальною системою — найімовірніше, сприяли збільшенню дихальних здібностей Левіафанохелі на великих глибинах.
Грунтуючись на знайдених скам'янілостей, вчені прийшли до висновку, що Левіафанохелі досягали близько 3,7 метра у довжину, а максимальна ширина тазу становила близько 89 см.
Зазначимо, що найбільшою з черепах, що коли-небудь жили на Землі, вважається Архелон, вчені припускають, що вони жили одночасно з Левіафанохелі. Архелон жив у морях, що оточують Північноамериканський континент і досягав неймовірних розмірів 4,6 метра. Передбачається, що Архелон жив на планеті в період між 100,5 і 66 мільйонами років тому і міг досягати трохи більше ніж 3 тонни у вазі.
Автори дослідження впевнені, що виявлені ними дані допоможуть пролити світло на різноманітність морських черепах, а також явища гігантизму в цих групах на території Європи.
Раніше Фокус писав про те, що знайдено черепаху-пустельницю, чий вигляд вимер ще століття тому, а сама вона пережила десяток вивержень вулкана.