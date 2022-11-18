Трехметровый Левиафан. Найдены останки огромной морской черепахи, жившей 83 млн лет назад (фото)

Новый вид гигантских черепах назвали в честь морского чудовища из-за их невероятного размера.

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Ученые обнаружили окаменелости одной из самых больших морских черепах в мире — фрагментированный, но почти полный таз, а также части панциря свидетельствуют о том, что морской гигант жил на Земле около 83 миллионов лет назад, пишет Daily Mail.

Раскопки проходили на северо-востоке Испании в районе Кал-Торрадес еще в 2016-2021 годах. И только недавно Анхель Лухан, Альберт Сельес и их коллеги смогли изучить и описать останки.

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Исследовав останки морской черепахи ученые пришли к выводу, что она жила на Земле в кампанском веке, между 83,6 — 72,1 миллионами лет назад и, по видимому, была самой большой морской черепахой в Европе. Ученые изучили окаменелости и пришли к выводу, что им удалось обнаружить новый вид древних морских черепах — их назвали Левиафанохели (Leviathanochelys). Исследователи отмечают, что размеры морской черепахи заставили их вспомнить библейского морского зверя Левиафана, а вторая часть названия "chelys" представляет собой латинскую версию слова, означающего "самка черепахи".

[ + – ] Останки черепахи были раскопаны в период с 2016 по 2021 год в районе Кал-Торрадес на северо-востоке Испании Фото: Angel Galobart

В ходе исследований ученые обнаружили, древние Левиафанохели, по видимому, достигали порядка 3,74 метров в длину. Еще одной отличительной чертой этого вида была кость, выступающая из передней части таза морской черепахи — исследователи предполагают, что она как-то связана с дыхательной системой рептилии.

По словам Лухана, исследователям очень повезло обнаружить почти полные окаменелости таза морского гиганта — дело в том, что он является основной точкой крепления костей и мышц задней половины тела, а потому может пролить свет на то, как животное жило или двигалось.

Отметим, что Левиафанохели жили в одно время с Архелонами, которые считаются самыми крупными известными морскими черепахами из когда-либо живших на Земле. Исследователям известно, что некоторые особи этих морских гигантов достигали около 4,6 метров в длину.

[ + – ] Leviathanochelys aenigmatica имел предполагаемую длину тела до 3,74 м

В ходе исследования ученые сравнили таз древних морских черепах и обнаружили, что таз Левиафанохели был шире, чем у его древних собратьев, что свидетельствует о том, что некоторые его брюшные мышцы были значительно крупнее, чем у Арзхелона.

Кроме того, ученые обнаружили, что на передней части таза у нового вида морских гигантов расположена пара костных выпуклостей, которые, по видимому, являются добавочными отростками и служили дополнительной опорой для мышц, отвечающих за сокращения живота.

Ученые предполагают, что эти мышцы непосредственно были задействованы дыхательной системой — вероятнее всего, способствовали увеличению дыхательных способностей Левиафанохели на больших глубинах.

Основываясь на найденных окаменелостях ученые пришли к выводу, что Левиафанохели достигали порядка 3,7 метров в длину, а максимальная ширина их таза составляла около 89 см.

Отметим, что самой большой из когда-либо живших на Земле черепах считается Архелон, ученые предполагают, что они жили в одно время с Левиафанохели. Архелон обитал в морях, окружающих Североамериканский континент и достигал невероятных размеров в 4,6 метров. Предполагается, что Архелон жил на планете в период между 100,5 и 66 миллионами лет назад и мог достигать чуть более 3 тонн в весе.

Авторы исследования уверены, что обнаруженные ими данные помогут пролить свет на разнообразие морских черепах, а также на явления гигантизма в этих группах на территории Европы.

Ранее Фокус писал о том, что найдена черепаха-отшельница, чей вид вымер еще век назад, а сама она пережила десяток извержений вулкана.