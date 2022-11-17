Тираннозавр был совсем не таким, как его изображают: что показало новое исследование

Новое исследование показывает, что тираннозавр мог быть на 70% больше, чем показывают известные окаменелые останки.

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Канадские палеонтологи проанализировали данные, полученные при изучении 32 наиболее полных скелетов тираннозавров и пришли к интересным выводам. Они считают, что эти огромные динозавры могли быть еще больше по размерам и весили 15 тонн, пишет Live Science.

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Ученые из Канадского музея природы в Оттаве попытались найти ответ на вопрос: каких максимальных размеров мог достигать один из самых больших и агрессивных хищников, которые когда-либо жили на Земле?

Предыдущие исследования уже показали, что на планете жили примерно 2,5 млрд тираннозавров. Об этом Фокус уже писал. Но ученым удалось обнаружить только 32 более или менее полных скелетах этих древних животных, которые предоставили максимально возможную информацию об их размерах. Исследование канадских ученых предлагает новую теорию о том, насколько большими были эти хищники.

Сейчас самым большим тираннозавром считается особь под названием "Скотти". Останки этого динозавра обнаружили 30 лет назад в Канаде. Он имел длину 13 метров и весил, как полагают ученые 8,8 тонны.

[ + – ] Предыдущие исследования уже показали, что на планете жили примерно 2,5 млрд тираннозавров Фото: Live Science

По словам Джордана Мэллона, автора нового исследования, расчеты, основанные на имеющихся данных о тираннозаврах, показывают, что эти животные были больше примерно на 70% и могли весить 15 тонн. Например, обычный автобус весит примерно 11 тонн.

Ученые создали моделирование, в которое внесли информацию о средней продолжительности жизни тираннозавров, их особенностях и отличительных внутривидовых чертах.

"У нас получилось два результата для самого крупного тираннозавра, который теоретически мог жить на Земле. Первый результат показал, что такой динозавр мог весить 24 тонны, но мы сразу отвергли этот вариант, так как мы обязательно бы обнаружили такого гиганта. Но второй вариант нам кажется очень правдоподобным. Цифра в 15 тонн и соответственно большая длина тела теоретически возможны для представителей этого вида динозавров", — говорит Мэллон.

Ученые пришли к выводу, что тираннозавры могли вырасти до таких размеров, но теперь нужно найти окаменелые останки этого предсказанного моделью животного.

[ + – ] По словам Джордана Мэллона, автора нового исследования, расчеты, основанные на имеющихся данных о тираннозаврах, показывают, что эти животные были больше примерно на 70% и могли весить 15 тонн Фото: Smithsonian Institution

"Окаменелостей тираннозавров очень мало, чтобы сделать более точные выводы. На самом деле палеонтологам очень сложно извлекать информацию из древних останков динозавров. Мы до сих пор еще слишком мало о них знаем. Поэтому пока не будет обнаружен такой тираннозавр-гигант, наши вычисления являются лишь мысленным экспериментом. Гипотетически, как показывают данные, ничто не мешало этим хищникам быть по размерам намного больше, чем мы себе представляем", — говорит Мэллон.

Ученые сейчас считают, что в среднем тираннозавры имели длину 10-12 метров, а высоту в бедре на уровне 3,5-4 метра. Хотя отдельные окаменелости намекают на то, что действительно их размеры могли быть больше, как и их вес. Все окаменелые останки тираннозавров, которые обнаружили палеонтологи относятся к периоду в 70 – 66 млн лет назад.

Фокус уже писал о том, что тираннозавр оказался более свирепым хищником, чем считали ученые.

Также Фокус писал о том, что ученые считают, что эволюция уменьшила лапы тираннозавров, чтобы их не откусили враги.

Напоминаем, что Фокус писал о исследовании, которое предполагает, что на Земле жили целых три разных вида тираннозавров, а не один – T.rex.