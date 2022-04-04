Эволюция уменьшила лапы тираннозавров, чтобы их не откусили враги, – ученые

Авторы нового исследования выдвинули гипотезу, что передние лапы хищника уменьшились, чтобы снизить риск травмы и других последствий при драке.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Глядя на полный скелет взрослого Тираннозавра рекса с его массивным телом, мощными задними лапами и большим черепом, верхние конечности кажутся странно непропорциональными, пишет Forbes.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Палеонтологи выдвигали различные гипотезы, чтобы объяснить небольшие размеры и очевидную недостаточную подвижность передних лап. Одни ученые предполагали, что они помогали самцам сохранять равновесие на самке во время спаривания. Другие то, что такие конечности были необходимы в последние минуты охоты, удерживая добычу в пределах досягаемости мощных челюстей.

Однако Кевин Падиан — биолог из Калифорнийского университета в Беркли вместо того, чтобы спрашивать, для чего эволюционировали короткие передние лапы Тираннозавра рекса, захотел выяснить, какую эволюционную пользу они могли принести.

"Передние конечности тираннозавра рекса настолько маленькие и ограниченные в подвижности, что они не могли коснуться друг друга и дотянуться до рта", — рассказал Падиан.

[ + – ] Согласно новому исследованию ученых, передние лапы меньшего размера были менее подвержены травмам во время бешеной схватки между крупными хищниками

Согласно новому исследованию ученых, передние лапы меньшего размера были менее подвержены травмам во время бешеной схватки между крупными хищниками. Инфицированные раны могут привести к смерти животного, поэтому меньшие лапы и меньший риск ранения могут со временем привести к эволюционному преимуществу.

Во время трапезы Тираннозавр рекс сталкивался с другими хищниками, желающими отобрать его обед. Они имели невероятно мощные челюсти и зубы, и могли предупредить его, отрубив руку. Таким образом, уменьшенные передние конечности становятся более полезными.

Сам Падиан отмечает, что это не конец дебатов, так как его гипотеза не объясняет, почему несколько групп крупных хищных динозавров и даже некоторые современные птицы независимо уменьшили свои передние конечности.

Напомним, что в марте этого года ученые в ходе своего нового исследования выяснили, что на самом деле на Земле обитали целых три вида тираннозавров: Tyrannosaurus rex, Tyrannosaurus imperator и Tyrannosaurus regina.