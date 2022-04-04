Еволюція зменшила лапи тиранозаврів, щоб їх не відкусили вороги, — вчені

Автори нового дослідження висунули гіпотезу, що передні лапи хижака зменшилися, щоб знизити ризик травм та інших наслідків під час бійки.

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Дивлячись на повний скелет дорослого Тиранозавр рекса з його масивним тілом, потужними задніми лапами й великим черепом, верхні кінцівки здаються дивно непропорційними, пише Forbes.

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Палеонтологи висували різні гіпотези, щоб пояснити невеликі розміри та очевидну недостатню рухливість передніх лап. Одні вчені припускали, що вони допомагали самцям зберігати рівновагу на самці під час спарювання. Інші те, що такі кінцівки потрібні в останні хвилини полювання, утримуючи здобич у межах досяжності потужних щелеп.

Проте Кевін Падіан — біолог із Каліфорнійського університету в Берклі замість того, щоб розпитувати, для чого еволюціонували короткі передні лапи Тиранозавра рекса, захотів з'ясувати, яку еволюційну користь вони могли принести.

"Передні кінцівки тиранозавра рекса настільки маленькі й обмежені в рухливості, що вони не могли торкнутися одна до одної й дотягнутися до рота", — розповів Падіан.

[ + – ] Згідно з новим дослідженням вчених, передні лапи меншого розміру були менш схильні до травм під час скаженої сутички між великими хижаками

Згідно з новим дослідженням вчених, передні лапи меншого розміру були менш схильні до травм під час скаженої сутички між великими хижаками. Інфіковані рани можуть призвести до смерті тварини, тому менші лапи та менший ризик поранення можуть з часом призвести до еволюційної переваги.

Під час трапези Тиранозавр рекс стикався з іншими хижаками, які хотіли відібрати його обід. Вони мали неймовірно потужні щелепи та зуби й могли попередити його, відрубавши руку. Так зменшені передні кінцівки стають кориснішими.

Сам Падіан зазначає, що це не кінець дебатів, оскільки його гіпотеза не пояснює, чому кілька груп великих хижих динозаврів і навіть деякі сучасні птахи незалежно зменшили свої передні кінцівки.

Нагадаємо, що в березні цього року вчені під час свого нового дослідження з'ясували, що насправді на Землі жили аж три види тиранозаврів: Tyrannosaurus rex, Tyrannosaurus imperator і Tyrannosaurus regina.