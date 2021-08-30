Воплощение ужаса. Тираннозавр рекс оказался более свирепым хищником, чем считалось ранее

Все дело в том, что у животного были нервные сенсоры на самых кончиках челюсти, позволяющие ему лучше обнаруживать свою добычу и есть ее по-разному, в зависимости от ситуации.

Тираннозавр рекс не мог взаимодействовать с окружающей средой так, как это делаем мы, люди. Наши тактильные и ловкие руки позволяют нам пользоваться разными предметами, но T. rex с печально известными короткими лапами не мог такого делать, пишет Earth.com.

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Однако новое исследование японских ученых показывает, что у тираннозавров было и свое преимущество — чувствительная морда. Чтобы заглянуть внутрь челюсти ящера-тирана, эксперты использовали компьютерную томографию. Внутри они обнаружили сложную сеть сосудисто-нервных каналов — путей для нервов и крови. Исследователи сравнили эту систему у вымершего тираннозавра с теми, которые присутствуют у живых, и доживших до наших дней, животных.

"Сосудисто-нервные каналы с такой же сложной схемой ветвления, как у современных крокодилов и уток, позволяет предположить, что у животного были нервные сенсоры на самых кончиках челюсти", — рассказал ведущий автор исследования доктор Соитиро Кавабе из Fukui Prefectural University.

Поскольку крокодилы являются эволюционными родственниками динозавров, а птицы — их прямыми потомками, палеонтологи могут использовать их поведение в качестве модели вымерших динозавров, даже если они не могут непосредственно наблюдать за живыми хищниками.

[ + – ] Предполагаемое расположение нервов в нижней челюсти тираннозавра (оранжевый).

"Помимо хищничества, кончики челюстей тираннозавридов были приспособлены к выполнению и других функций, включая строительство гнезд, родительскую заботу и внутривидовую коммуникацию", — отметил соавтор исследования доктор Соки Хаттори.

Полученные результаты дополняют растущее число доказательств того, что тероподы, или плотоядные динозавры, имели более чувствительные челюсти, чем предполагалось ранее.

Карнозавр неовенатор имеет аналогичные структуры внутри верхних челюстей, а его собрат тираннозавр дасплетозавр, обладал похожими осязательными возможностями. Предыдущие исследования показали, что в борьбе за доминирование или романтические отношения, тираннозавры кусали друг друга за лицо.

"Результаты нашей работы выявили, что T. rex был еще более страшным хищником, чем считалось ранее. Нервы в нижней челюсти тираннозавра распределены сложнее, чем у любых других динозавров, изученных на сегодняшний день. Их можно сравнить с нервами современных крокодилов, которые обладают чрезвычайно острыми чувствами", — заключил доктор Кавабе.

Новое открытые указывает на возможность того, что T. rex был способен распознавать различные части своей добычи и есть их по-разному в зависимости от ситуации.