Втілення жаху. Тиранозавр рекс виявився більш лютим хижаком, ніж вважалося раніше

Вся справа в тому, що у тварини були нервові рецептори на самих кінчиках щелепи, що дозволяють йому краще виявляти свою здобич і їсти її по-різному, залежно від ситуації.

Тиранозавр рекс не міг взаємодіяти з навколишнім середовищем так, як це робимо ми, люди. Наші тактильні і спритні руки дозволяють нам користуватися різними предметами, але T. rex з сумно відомими короткими лапами не міг такого робити, пише Earth.com.

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Однак нове дослідження японських вчених показує, що у тиранозаврів була й своя перевага — чутлива морда. Щоб заглянути всередину щелепи ящера-тирана, експерти використовували комп'ютерну томографію. Усередині вони виявили складну мережу судинно-нервових каналів — шляхів для нервів і крові. Дослідники порівняли цю систему у вимерлого тиранозавра з тими, які присутні у живих, і тих, хто дожив до наших днів, тварин.

"Судинно-нервові канали з такою ж складною схемою розгалуження, як у сучасних крокодилів і качок, дозволяють припустити, що у тварини були нервові рецептори на самих кінчиках щелепи", — розповів провідний автор дослідження доктор Соїтіро Каваба з Fukui Prefectural University.

Оскільки крокодили є еволюційними родичами динозаврів, а пташки — їхніми прямими нащадками, палеонтологи можуть використовувати їхню поведінку в якості моделі вимерлих динозаврів, навіть якщо вони не можуть безпосередньо спостерігати за живими хижаками.

[ + – ] Передбачуване розташування нервів у нижній щелепі тиранозавра (помаранчевий).

"Крім хижацтва, кінчики щелеп тиранозаврів були пристосовані до виконання й інших функцій, включаючи будівництво гнізд, батьківську турботу і внутрішньовидову комунікацію", — зазначив співавтор дослідження доктор Сокі Хатторі.

Отримані результати доповнюють зростаюче число доказів того, що тероподи, або м'ясоїдні динозаври, мали більш чутливі щелепи, ніж передбачалося раніше.

Карнозавр неовенатор має аналогічні структури всередині верхніх щелеп, а його побратим тиранозавр дасплетозавр мав схожі дотикові можливості. Попередні дослідження показали, що в боротьбі за домінування або романтичні стосунки тираннозаври кусали один одного за обличчя.

"Результати нашої роботи виявили, що T. rex був ще страшнішим хижаком, ніж вважалося раніше. Нерви в нижній щелепі тиранозавра розподілені складніше, ніж у будь-яких інших динозаврів, вивчених на сьогоднішній день. Їх можна порівняти з нервами сучасних крокодилів, які мають надзвичайно гострі відчуття", — підсумував доктор Каваба.

Нове відкриття вказує на можливість того, що T. rex був здатний розпізнавати різні частини своєї здобичі і їсти їх по-різному в залежності від ситуації.