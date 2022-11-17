Тиранозавр був зовсім не таким, як його зображають: що показало нове дослідження

Нове дослідження показує, що тиранозавр міг бути на 70% більшим, ніж показують відомі скам'янілі залишки.

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Канадські палеонтологи проаналізували дані, отримані щодо 32 найповніших скелетів тиранозаврів і дійшли цікавих висновків. Вони вважають, що ці величезні динозаври могли бути ще більшими за розмірами і важили 15 тонн, пише Live Science.

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Вчені з Канадського музею природи в Оттаві спробували знайти відповідь на запитання: яких максимальних розмірів міг досягати один із найбільших і найагресивніших хижаків, які колись жили на Землі?

Попередні дослідження вже показали, що на планеті жили приблизно 2,5 млрд тиранозаврів. Про це Фокус вже писав. Але вченим вдалося виявити лише 32 більш-менш повних скелетів цих древніх тварин, які надали максимально можливу інформацію про їх розміри. Дослідження канадських вчених пропонує нову теорію про те, наскільки більшими були ці хижаки.

Зараз найбільшим тиранозавром вважається особина під назвою "Скотті". Останки цього динозавра виявили 30 років тому у Канаді. Він мав довжину 13 метрів і важив, як вважають науковці 8,8 тонни.

[ + – ] Попередні дослідження вже показали, що на планеті жили приблизно 2,5 млрд тиранозаврів Фото: Seneca-Guns

За словами Джордана Меллона, автора нового дослідження, розрахунки, засновані на наявних даних про тиранозаври, показують, що ці тварини були більшими приблизно на 70% і могли важити 15 тонн. Наприклад, звичайний автобус важить приблизно 11 тонн.

Вчені створили моделювання, в яке внесли інформацію про середню тривалість життя тиранозаврів, їх особливості та відмінні внутрішньовидові риси.

"У нас вийшло два результати для найбільшого тиранозавра, який теоретично міг жити на Землі. Перший результат показав, що такий динозавр міг важити 24 тонни, але ми відразу відкинули цей варіант, тому що ми обов'язково виявили б такого гіганта. Але другий варіант нам здається дуже правдоподібним. Цифра в 15 тонн і, відповідно, велика довжина тіла теоретично можливі для представників цього виду динозаврів", — каже Меллон.

Вчені дійшли висновку, що тиранозаври могли зрости до таких розмірів, але тепер потрібно знайти скам'янілі останки цієї пророчої моделі тварини.

[ + – ] За словами Джордана Меллона, автора нового дослідження, розрахунки, засновані на наявних даних про тиранозаври, показують, що ці тварини були більшими приблизно на 70% і могли важити 15 тонн Фото: Smithsonian Institution

"Скам'янілостей тиранозаврів дуже мало, щоб зробити більш точні висновки. Насправді палеонтологам дуже складно витягувати інформацію з давніх останків динозаврів. Ми досі ще мало про них знаємо. Тому поки не буде виявлено такий тиранозавр-гігант, наші обчислення є лише вигаданим експериментом. Гіпотетично, як показують дані, ніщо не заважало цим хижакам бути за розмірами набагато більше, ніж ми собі уявляємо», — каже Меллон.

Вчені зараз вважають, що в середньому тиранозаври мали довжину 10-12 метрів, а висоту у стегні на рівні 3,5-4 метри. Хоча окремі скам'янілості натякають на те, що справді їхні розміри могли бути більшими, як і їхня вага. Усі скам'янілі останки тиранозаврів, які виявили палеонтологи, належать до періоду в 70 – 66 млн років тому.

Фокус вже писав про те, що тиранозавр виявився більш лютим хижаком, ніж вважали вчені.

Також Фокус писав про те, що вчені вважають, що еволюція зменшила лапи тиранозаврів, щоб їх не відкусили вороги.

Нагадуємо, що Фокус писав про дослідження, яке припускає, що на Землі жили аж три різні види тиранозаврів, а не один — T.rex.