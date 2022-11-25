Який вигляд могли б мати динозаври зараз, якби вони не вимерли: що кажуть учені (фото)

66 мільйонів років тому падіння величезного астероїда змінило перебіг еволюції. Але що сталося б із нашим світом, якби динозаври вижили?

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Падіння величезного 10-кілометрового астероїда на Землю призвело до зникнення всіх пташиних динозаврів, а також більшості інших живих істот і рослин. Але ця катастрофа дозволила з'явитися людині завдяки раннім приматам, які вижили й еволюціонували в нас. Але що сталося б із тваринним світом на Землі, якби динозаври не вимерли? Який вони могли б мати вигляд? Чи стали б вони розумним видом? І що було б із людиною? На ці питання відповідає Ніколас Лонгріч із Університету Бата, що у Великобританії, пише ScienceAlert.

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Розумні динозаври

"Уявіть, що астероїд не впав на Землю і всі динозаври вижили. Можливо, саме ці розумні істоти відкрили б теорію відносності й полетіли б на Місяць. І ці вчені-динозаври могли б міркувати про те, що було б, якби ссавці захопили планету. Може, це звучить як наукова фантастика, але в цьому контексті спливають питання про шляхи розвитку еволюції. Люди з'явилися випадково чи все-таки поява розумних істот обов'язково мала статися?" — говорить Лонгріч.

[ + – ] Уявіть, що астероїд не впав на Землю і всі динозаври вижили. Можливо, саме ці розумні істоти відкрили б теорію відносності й полетіли б на Місяць. Фото: ScienceAlert

Зараз на Землі вже живе 8 млрд людей, і можна говорити про те, що такий розумний домінантний вид мав з'явитися на планеті. Ще 40 років тому палеонтолог Дейл Рассел представив свою думку про те, що було б, якби динозаври перетворилися на розумних істот. Згідно з його теорією, вони могли еволюціонувати в прямоходячу розумну істоту з великим мозком і довгими пальцями на руках.

[ + – ] Згідно з теорією, вони могли еволюціонувати в прямоходячу розумну істоту з великим мозком і довгими пальцями на руках Фото: ScienceAlert

Можливо, але малоймовірно

"Такий розвиток подій можливий, хоч і малоймовірний. Адже біологія тварини обмежує напрямок її еволюції. Наприклад, можна розглянути розмір динозаврів. Наприклад, зауроподи, величезні травоїдні динозаври, починаючи з юрського періоду, перетворилися на 30-50-тонних гігантів, які мали довжину до 30 метрів. Це набагато більше, ніж важить слон і довше за розмір синього кита. Але інші динозаври не стали гігантами", — каже Лонгріч.

Особливості анатомії зауроподів дозволили їм стати такими гігантами, яких не було на Землі ні до появи, ні після їх вимирання. Так само хижі динозаври, той же тиранозавр, також перетворилися за мільйони років еволюції на багатотонних величезних тварин.

[ + – ] Особливості анатомії зауроподів дозволили їм стати такими гігантами, яких не було на Землі ні до появи, ні після їх вимирання. Так само хижі динозаври, той же тиранозавр, також перетворилися за мільйони років еволюції на багатотонних величезних тварин. Фото: Live Science

"Хоча в багатьох динозаврів і були величезні тіла, вони мали дуже маленький мозок. І з часом він не еволюціонував у щось більше. Водночас, як мозок людини важить 1,3 кг, мозок тиранозавра важив 400 грамів, а у велоцираптора — всього 150 грамів", — каже Лонгріч.

Незважаючи на те, що з часом соціальне життя динозаврів ставало все складнішим, зараз мало натяків на те, що вони могли перетворитися на розумних істот, якби не вимерли.

"Можливо у динозаврів і став би мозок більшим, але точно вони не змогли б стати розумними. Хоча вони могли б домінувати на планеті, що завадило б бурхливому розвитку ссавців. Але така ймовірність дуже низька", — вважає вчений.

Зникнення динозаврів спричинило появу людей?

Водночас ссавці, до яких належить і людина, не могли собі дозволити величезні тіла, але в них неодноразово еволюціонував мозок і мав більший розмір. За словами Лонгріча, зараз у нащадків динозаврів, зокрема ворон і папуг, є складний мозок і вони навіть можуть використовувати різні предмети для видобутку їжі. Але саме в ссавців, таких як людиноподібні мавпи, зміг еволюціонувати великий мозок і складна поведінка.

"Чи могло бути зникнення динозаврів гарантією того, що примати перетворяться на розумних людей? Швидше за все, ні. Я думаю, що еволюція людини була неминучим. Наприклад, примати, які еволюціонували в людиноподібних мавп із великим мозком, потім і в людину, з'явилися тільки в Африці. Якісь чинники довкілля вплинули цей процес. Навіть після зникнення динозаврів для еволюції людини знадобилося правильне поєднання потрібних факторів і, звичайно ж, удачі", — каже Лонгріч.

Фокус уже писав про те, що вчені припустили, що знаменитий тиранозавр був набагато більшим хижаком, ніж зараз вважається.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, якою була остання трапеза стародавнього крокодила-вбивці. Виявилося, що перед смертю він з'їв динозавра.