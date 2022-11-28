Віком 525 млн років. Учені знайшли найдавніший мозок на Землі у незвичайної істоти

Дослідники виявили мозок у стародавнього членистоногого й нове дослідження ставить крапку в дискусіях про еволюцію цього органу в таких безхребетних тварин.

Related video

Учені з Університету штату Арізона, США, нещодавно виявили найстаріший мозок із відомих науці. Його знайшли в скам'янілості стародавнього членистоногого, яке мешкало 525 млн років тому. Саме відкриття цього мозку поклало край дискусіям серед учених про те, як уперше еволюціонував цей орган у членистоногих, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Скам'янілість морської істоти, яка отримала назву Cardiodictyon catenulum, знайшли ще 40 років тому в Китаї. Вважається, що схожа на хробака істота, з довжиною тіла 1,5 см, пересувалася по морському дну за допомогою декількох пар крихітних лап.

[ + – ] Скам'янілість морської істоти, яка отримала назву Cardiodictyon catenulum, знайшли ще 40 років тому в Китаї. Вважається, що схожа на хробака істота, з довжиною тіла 1,5 см, пересувалася по морському дну за допомогою декількох пар крихітних лап Фото: ScienceAlert

Незважаючи на те, що скам'янілість була виявлена так давно, тільки зараз учені змогли провести максимально ретельний аналіз цієї стародавньої тварини. На подив учених, в істоти добре зберігся мозок і нервова система і цей мозок можна вважати найдавнішим скам'янілим мозком.

Дослідження показало, що мозок Cardiodictyon catenulum складався з трьох компонентів і був сегментований. Також учені з'ясували, що мозок у цього давнього безхребетного розвивався окремо від решти нервової системи. Раніше вчені припускали, що мозок цих істот був поділений на повторювані сегменти нервових структур, які називаються гангліями, так само, як нервова система в тулубі.

[ + – ] Дослідження показало, що мозок Cardiodictyon catenulum складався з трьох компонентів і був сегментований. Також учені з'ясували, що мозок у цього давнього безхребетного розвивався окремо від решти нервової системи Фото: ScienceAlert

"Такий стан речей був повною несподіванкою для нас. Тому що понад 100 років вважалося, що голова та мозок сучасних членистоногих і деяких їхніх предків є сегментованими", — каже Ніколас Штраусфельд з Університету штату Арізона.

За допомогою нового обладнання учені провели сканування внутрішньої структури скам'янілості стародавньої істоти. Потім виявлену морфологію голови та мозку порівняли з іншими скам'янілістю та сучасними членистоногими. Порівняння показало, що той самий план організації мозку цих безхребетних існує вже 500 млн років.

"Ми виявили загальні риси у різних видів мозку і те, як вони формувалися. Стало зрозуміло, що мозок членистоногих і його функції визначаються однією і тією самою комбінацією генів, незалежно від виду. Це визначає загальний генетичний план створення мозку", — каже Штраусфельд.

Учені вважають, що настав час поставити крапку в дискусіях щодо того, як розвивався мозок у перших членистоногих. Нове дослідження доводить, що мозок і голова цих стародавніх безхребетних не були сегментовані. Тому мозок і нервова система тіла тварини, ймовірно, розвивалися окремо.

Учені вважають, що їхній метод вивчення будови мозку та нервової системи можна використовувати для вивчення інших видів стародавніх тварин, а не лише членистоногих.

Як уже писав Фокус, вчені виявили найпершого хижака на Землі й ця істота мешкала на планеті 560 млн років тому.

Фокус також писав про те, що вченим вдалося виявити мозок у триокої істоти, яка жила на Землі 500 млн років тому.