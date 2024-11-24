Свідомість людини може таємно ховатися в несподіваному місці в мозку: нова теорія

Згідно з досить спірною теорією, людська свідомість може жити в електричних струмах мозку.

Багато теорій намагаються пояснити свідомість людини, але одна з них, яка набирає популярності, припускає, що різновид електромагнітного поля, ефаптичне поле, координує свідомість у мозку. У новій статті, опублікованій у журналі Scientific American, вчені пропонують доводи на користь цієї інтригуючої теорії і як електромагнітні поля можуть пояснити свідомість, пише Popular Mechanics.

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Щоразу, коли якесь явище, здається, не можуть пояснити наявні теорії, з'являються нові гіпотези, щоб розв'язати цю проблему. Це вірно і для досліджень свідомості людини.

Багато теорій намагаються пояснити біологічний феномен свідомості, який лежить в основі існування людини. Деякі теорії порівнюють мозок із комп'ютером, у якому нейрони замінюють транзистори.

Але одна теорія останнім часом набуває певної експериментальної підтримки. Згідно з цією теорією, людську свідомість можна пояснити за допомогою електромагнітних полів, відомих як ефаптичні поля, які нейрони створюють за допомогою активації синапсів. Це місць контакту між нейронами в мозку. Саме ці поля дозволяють електроенцефалограмі, наприклад, вловлювати активність мозку.

За словами авторів статті, ефекти ефаптичних полів виникають через електричні та магнітні взаємодії, які живлять наші клітини. Результати експериментів припускають, що ці ж сили відіграють більшу роль у мозку, ніж передбачалося, і, можливо, навіть у свідомості.

Вчені описали один з експериментів, коли було повністю розділено гіпокамп миші. Гіпокамп — це частина мозку, яка відповідає за консолідацію функції пам'яті, концентрацію уваги та інші важливі функції організму. Незважаючи на поділ вчені все ж зафіксували активність, яка може існувати при з'єднанні електричних полів.

Цей електричний ефект може допомогти пояснити проблему в поточному розумінні свідомості на основі нейронів. Звичайні з'єднання нейронів не можуть повністю пояснити когнітивну функцію. Але присутність ефаптичних полів вирішує цю проблему.

Хоча ця теорія, схоже, набирає популярності, ще багато чого належить вивчити. Ця та інші теорії ще не повністю пояснюють головну проблему свідомості: як біологічні процеси створюють суб'єктивний досвід.

Розгадка таємниці свідомості є одним із найскладніших наукових завдань, але в міру того, як вчені дедалі більше розкривають біологічні механізми мозку, розмиті обриси свідомості стають дедалі яснішими.

Як уже писав Фокус, вчені показали, який вигляд має тіло людини під дуже потужним мікроскопом. Нові зображення можуть допомогти в діагностиці та лікуванні різних хвороб.

Також Фокус писав про те, що на Землі існує величезна гравітаційна аномалія площею 3,1 млн кв. км. Найбільша на нашій планеті гравітаційна діра є вм'ятиною в гравітаційному полі нашої планети і її поява пов'язана зі зникненням стародавнього океану.