Сознание человека может тайно скрываться в неожиданном месте в мозге: новая теория

Согласно достаточно спорной теории, человеческое сознание может жить в электрических токах мозга.

Многие теории пытаются объяснить сознание человека, но одна из них, которая набирает популярность, предполагает, что разновидность электромагнитного поля, эфаптическое поле координирует сознание в мозге. В новой статье, опубликованной в журнале Scientific American, ученые предлагают доводы в пользу этой интригующей теории и как электромагнитные поля могут объяснить сознание, пишет Popular Mechanics.

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Всякий раз, когда какое-то явление кажется не могут объяснить существующие теории, появляются новые гипотезы, чтобы решить эту проблему. Это верно и для исследований сознания человека.

Много теорий пытаются объяснить биологический феномен сознания, который лежит в основе существования человека. Некоторые теории сравнивают мозг с компьютером, в котором нейроны заменяют транзисторы.

Но одна теория в последнее время приобретает определенную экспериментальную поддержку. Согласно этой теории, человеческое сознание можно объяснить с помощью электромагнитных полей, известных как эфаптические поля, которые нейроны создают с помощью активации синапсов. Это мест контакта между нейронами в мозге. Именно эти поля позволяют электроэнцефалограмме, например, улавливать активность мозга.

По словам авторов статьи, эффекты эфаптических полей возникают из-за электрических и магнитных взаимодействий, которые питают наши клетки. Результаты экспериментов предполагают, что эти же силы играют большую роль в мозге, чем предполагалось, и, возможно, даже в сознании.

Ученые описали один из экспериментов, когда был полностью разделен гиппокамп мыши. Гиппокамп – это часть мозга, которая отвечает отвечающий за консолидацию функции памяти, концентрацию внимания и другие важные функции организма. Несмотря на разделение ученые все же зафиксировали активность, которая может существовать при соединении электрических полей.

Этот электрический эффект может помочь объяснить проблему в текущем понимании сознания на основе нейронов. Обычные соединения нейронов не могут полностью объяснить когнитивную функцию. Но присутствие эфаптических полей решает эту проблему.

Хотя эта теория, похоже, набирает популярность, еще многое предстоит изучить. Эта и другие теории еще не полностью объясняют главную проблему сознания: как биологические процессы создают субъективный опыт.

Разгадка тайны сознания является одной из самых сложных научных задач, но по мере того, как ученые все больше раскрывают биологические механизмы мозга, размытые очертания сознания обретают все большую ясность.

Как уже писал Фокус, ученые показали, как выглядит тело человека под очень мощным микроскопом. Новые изображения могут помочь в диагностике и лечении разных болезней.

Также Фокус писал о том, что на Земле существует огромная гравитационная аномалия площадью 3,1 млн кв. км. Самая большая на нашей планете гравитационная дыра является вмятиной в гравитационном поле нашей планеты и ее появление связано с исчезновением древнего океана.