Учені показали, який вигляд має тіло людини під дуже потужним мікроскопом (фото)

Нові зображення можуть допомогти в діагностиці та лікуванні різних хвороб.

Що якби можна було побачити кожну частину нашого організму в найдрібніших деталях, аж до генів і клітин, з яких складаються всі внутрішні органи? Вчені перебувають на шляху до створення каталогу, відомого як "Атлас клітин людини". Результати нового дослідження, під час якого вченим вдалося зробити дуже детальні знімки частин людського тіла, опубліковані в журналі Nature, пише Science Focus.

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За словами авторів дослідження, "Атлас клітин людини", можна порівняти з GPS-навігатором в автомобілі, але він призначений для клітин людського тіла і містить інформацію про те, як вони змінюються з плином часу. Нове дослідження може дати відповідь на те, як насправді формуються кістки і як розвиваються артрит та інші хвороби.

Вчені вже зібрали інформацію про понад 100 мільйонів клітин у тілі людини, але сподіваються, що в підсумковій версії "Атлас клітин людини" міститиме інформацію про мільярди клітин.

За словами авторів дослідження, за допомогою такого каталогу можна поліпшити розуміння конкретних генів і типів клітин у тканинах органів, що дасть змогу краще діагностувати різні хвороби та може допомогти в розробленні нових ліків для їхнього лікування.

Одним із важливих досягнень нового дослідження є отримання нових даних про травну систему людини. Науковці об'єднали дані про 1,6 млн клітин і створили складну мапу клітин, що знаходяться в кишечнику. Зокрема, вчені визначили їхні типи, розташування і те, як ці клітини взаємодіють з тілом людини. На сьогодні це найповніша карта клітин такого роду з коли-небудь створених.

Для ідентифікації клітин вчені використовували дуже потужні мікроскопи, комп'ютерний аналіз і допомогу штучного інтелекту. Вчені вважають, що за допомогою створеного каталогу клітин можна діагностувати хвороби, якщо порівняти поточні дані з тими, що є в карті клітин.

Під час дослідження вчені зробили багато захопливих дуже детальних зображень різних частин тіла, але одними з найкращих є ці дві фотографії.

На знімку нижче показано надзвичайно сильно збільшений вид легеневої тканини в організмі людини. За допомогою подібних зображень можна, зокрема, краще вивчити, як легені реагують на COVID-19.

Сильно збільшений вид легеневої тканини в організмі людини Фото: Science Focus

На наступному зображенні, яке можна побачити нижче, показано тонкий кишечник людини в найдрібніших деталях. Цей орган має довжину приблизно 7 метрів і відіграє ключову роль у розщепленні їжі.

Тонкий кишечник людини в найдрібніших деталях Фото: Science Focus

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