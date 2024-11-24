У Землі дуже важка атмосфера: вчені розповіли, чому вона нас досі не розчавила

Загальна маса атмосфери нашої планети становить понад 5 мільярдів мільярдів кілограмів, і все ж людей вона не притискає до поверхні Землі.

Величезна кількість повітря огортає Землю. Межа між атмосферою нашої планети і космосом знаходиться на висоті приблизно 100 км. Але 99,9% маси атмосфери Землі знаходиться нижче висоти 48 км. При цьому загальна маса атмосфери нашої планети становить 5,1 мільярда мільярдів кілограмів. То чому ж людей не розчавлює атмосфера Землі? Про це пише Live Science.

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За словами Ентоні Брокколі з Ратгерського університету, США, повітря насправді легше за тіло людини, але десятки кілометрів повітря, які огортають Землю, мають величезну масу. Причина, через яку атмосфера Землі досі не розчавила всіх людей, криється частково в розподілі тиску.

Повітря обтікає все тіло людини. Тобто тиск повітря рівномірно впливає на всі частини тіла і це не просто сила, яка тисне донизу, каже Брокколі. Водночас тиск атмосфери, хоч і розподіляється рівномірно по тілу людини, є величезним. Він становить приблизно 1 кілограм на квадратний сантиметр.

За словами Майкла Вуда з Канізійського університету, США, людей не розчавлює тиск повітря, тому що наші тіла з часом еволюціонували таким чином, щоб витримати цей тиск.

За словами Брокколі, повітря всередині тіла людини перебуває під практично тим самим тиском, що і зовні, а це врівноважує сили тиску. Таке врівноваження тиску відбувається тільки в тому разі, якщо повітря може досягати всіх сторін тіла людини.

Що вище піднімається людина над поверхнею Землі, то більш розрідженим стає повітря. Тому тиск атмосфери зменшується з висотою, каже Вуд. Через це, у людей, що летять у літаку, у вухах іноді чути "хлопок" під час підйому і спуску. Річ у тім, що може минути певний час, перш ніж внутрішній тиск повітря в тілі людини зрівняється із зовнішнім тиском повітря, і відчуття хлопка виникає, коли тиск повітря з боків барабанної перетинки нарешті вирівняється.

За словами Вуда, внутрішній тиск тіла людини є однією з причин, через яку нам не можна подорожувати у відкритому космосі без скафандра. Тиск у космосі по суті дорівнює нулю. Без тиску повітря зовні внутрішній тиск тіла людини змусить тіло роздутися, як повітряна куля. А це закінчиться смертю.

Фокус уже писав про те, куди насправді вказуватиме стрілка компаса в космосі. На Землі магнітне поле нашої планети змушує стрілку компаса завжди вказувати на північ, але в космосі все трохи складніше.

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