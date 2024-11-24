У Земли очень тяжелая атмосфера: ученые рассказали, почему она нас до сих пор не раздавила

Общая масса атмосферы нашей планеты составляет более 5 миллиарда миллиардов килограммов, и все же людей она не прижимает к поверхности Земли.

Огромное количество воздуха окутывает Землю. Граница между атмосферой нашей планеты и космосом находится на высоте примерно 100 км. Но 99,9% массы атмосферы Земли находится ниже высоты 48 км. При этом общая масса атмосферы нашей планеты составляет 5,1 миллиарда миллиардов килограммов. Так почему же людей не раздавливает атмосфера Земли? Об этом пишет Live Science.

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По словам Энтони Брокколи из Ратгерского университета, США, воздух на самом деле легче тела человека, но десятки километров воздуха, которые окутывают Землю, имеют огромную массу. Причина, по которой атмосфера Земли до сих пор не раздавила всех людей, кроется отчасти в распределении давления.

Воздух обтекает все тело человека. То есть давление воздуха равномерно воздействует на все части тела и это не просто сила, которая давит вниз, говорит Брокколи.В то же время давление атмосферы, хоть и распределяется равномерно по телу человека, является огромным. Оно составляет примерно 1 килограмм на квадратный сантиметр.

По словам Майкла Вуда из Канизийского университета, США, людей не раздавливает давление воздуха, потому что наши тела со временем эволюционировали таким образом, чтобы выдержать это давление.

По словам Брокколи, воздух внутри тела человека находится под практически тем же давлением, что и снаружи, а это уравновешивает силы давления. Такое уравновешивание давления происходит только в том случае, если воздух может достигать всех сторон тела человека.

Чем выше поднимается человек над поверхностью Земли, тем более разреженным становится воздух. Поэтому давление атмосферы уменьшается с высотой, говорит Вуд. Из-за этого, у людей, летящих в самолете, в ушах иногда слышен "хлопок" во время подъема и спуска. Дело в том, что может пройти некоторое время, прежде чем внутреннее давление воздуха в теле человека сравняется с внешним давлением воздуха, и ощущение хлопка возникает, когда давление воздуха по бокам барабанной перепонки наконец выровняется.

По словам Вуда, внутреннее давление тела человека является одной из причин, по которой нам нельзя путешествовать в открытом космосе без скафандра. Давление в космосе по сути равно нулю. Без давления воздуха снаружи внутреннее давление тела человека заставит тело раздуться, как воздушный шар. А это закончится смертью.

Фокус уже писал о том, куда на самом деле будет указывать стрелка компаса в космосе. На Земле магнитное поле нашей планеты заставляет стрелку компаса всегда указывать на север, но в космосе все немного сложнее.

Также Фокус писал о том, что на Земле существует река, где температура составляет в среднем более 80 градусов Цельсия и в ней запросто может заживо свариться человек.