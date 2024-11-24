Найбільша гравітаційна аномалія на Землі розміром 3 млн кв. км: як вона з'явилася

Найбільша на Землі гравітаційна діра є вм'ятиною в гравітаційному полі нашої планети і її виникнення пов'язують із загибеллю стародавнього океану.

Найбільша гравітаційна аномалія на Землі, також відома як гравітаційна діра, розташована в Індійському океані. Це регіон, де маса Землі зменшується, що призводить до слабшого гравітаційного та нижчого рівня моря. Лише нещодавно вчені з'ясували, звідки вона взялася, пише Live Science.

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Гігантська гравітаційна аномалія в Індійському океані займає площу в 3,1 млн кв.км. Це найбільша гравітаційна діра на нашій планеті, яка є найбільшою вм'ятиною в гравітаційному полі Землі. Це місце має круглу форму і в аномалії настільки слабке гравітаційне тяжіння, що рівень моря в цьому місці Індійського океану на 106 метрів нижчий, ніж в інших місцях на Землі.

Гравітаційна діра в Індійському океані відома також як геоїдний мінімум, адже наша планета являє собою геоїд із випуклостями та западинами. Хоча вперше цю аномалію виявили ще 1948 року, донедавна вчені не знали, як вона утворилася. Гравітаційна аномалія розташована між Індією та Африкою.

Лише минулого року вчені, які опублікували дослідження в журналі Geophysical Research Letters, з'ясували, яким чином могла утворитися ця гравітаційна діра. За допомогою моделювання руху мантії Землі та літосферних плит за останні 140 млн років, вчені змогли визначити, що могло призвести до створення такого геоїдного мінімуму. Припускають, що гравітаційна аномалія в Індійському океані утворилася після загибелі стародавнього океану під назвою Тетіс, що існував між суперконтинентами Лавразія і Гондвана.

Океан Тетіс знаходився на частині земної кори, яка пішла під Євразійську плиту під час розпаду континенту Гондвана 180 млн років тому. Коли це сталося, роздроблені частини земної кори занурилися глибоко в мантію нашої планети. Приблизно 20 млн років тому, коли частини земної кори опустилися на найнижчі рівні мантії, вони витіснили дуже щільну кристалізовану магму. У результаті, як вважають вчені, потоки магми з низькою щільністю піднялися з мантії, щоб замінити щільнішу магму, і в такий спосіб зменшилася загальна маса цього регіону, а отже, знизилося гравітаційне тяжіння.

Досі вчені шукають підтвердження цього моделювання, яке допомогло б підтвердити наявність згустків магми з низькою щільністю під гравітаційною дірою. Наразі науковці дедалі більше і більше розуміють, що в мантії Землі є багато дивних згустків магми, які існують у несподіваних місцях. Цікаво, що такі ж згустки магми різних форм і розмірів виявили і під поверхнею Марса.

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