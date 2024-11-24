Дайте мозку відпочити: 5 звичок для поліпшення психічного здоров'я

Турбота про свій мозок також означає надання йому відпочинку і не тільки вночі. Фахівці пояснюють, як допомогти йому відключитися і позбутися негативних думок.

Мозок залишається активним і задіяним протягом багатьох годин на день, іноді занадто довго, і турбота про нього також означає надання відпочинку. На жаль, відключитися від мережі непросто, навіть вночі, на вихідних або у відпустці. Проте ми можемо взяти на озброєння кілька простих звичок, які допоможуть нам досягти цієї мети. Психологиня Регіна Інса Мартінес зазначає, що серед характеристик мозку є пластичність, тобто "здатність безперервно створювати нові нейронні зв'язки для адаптації до навколишнього середовища". Тож, по суті, це питання навчання. Про те, як дати відпочинок своєму мозку, пише Vogue Italia.

Знайдіть час на усамітнення

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Фахівчиня у галузі медицини сну докторка Джейд Ву є творцем методу, що допомагає мозку відключитися на ніч. На думку експертки, необхідно концентрувати розумову діяльність — планування, мислення, роздуми і навіть занепокоєння — протягом дня, щоб вони не задіювали мозок вночі. Цей орган схильний до безперервних подразників, але ви маєте викроїти час, не відволікаючись на роботу над думками, невирішеними питаннями, турботами. "Коли ця "зустріч" із вашим мозком закінчиться, подякуйте йому за час, який він вам приділив", — каже Ву. Знайти півгодини щодня, щоб побути наодинці зі своїм мозком, може здатися складним, але, за словами експерта, можна дозволити своєму розуму говорити навіть під час рутинної роботи, такої як прання або миття посуду.

Дихайте через ніс

"Протягом року ми дихаємо понад 7 мільйонів разів, — каже нейробіолог Назарет Кастелланос, — але ми були б здивовані, дізнавшись, наскільки низький відсоток вдихів, які ми усвідомлюємо". Ось чому усвідомлене дихання приносить багато користі нашому мозку (і сприяє його відпочинку). "Дихання впливає на здатність запам'ятовувати і вчитися, тому що воно впливає на гіпокамп і на динаміку нейронів", — каже Кастелланос. За словами вченого, у ситуаціях спокою було б доцільно дихати через ніс: "Цей орган готує повітря до того, щоб воно могло продовжити свій шлях до легень. Він виконує процес нагріву, зволоження та очищення вдихуваного повітря, чого немає під час дихання ротом".

Слухайте бінауральну музику

Якщо ви пошукаєте фразу "бінауральні тони", то натрапите на низку відео та застосунків, які пропонують можливість прослуховування музики, що генерується двома різними типами звукових частот, які дають відчуття тривимірності. На думку багатьох фахівців, цей тип звуку допомагає нашому мозку відпочити. Експертка з когнітивної стимуляції і творець методу Хоффмана Каталіна Хоффманн зазначає, що: "Бінауральна музика дає нам змогу відпочити, слухаючи тони трохи різних частот у кожному вусі. Вона безпосередньо впливає на мозок і здатна змінювати наш настрій". Гофман створював цей тип музики, використовуючи природні звуки, як-от вода, вогонь або повітря, накладаючи їх на основу, виконувану на традиційних інструментах.

Вимкніть режим "робити"

За словами доктора Ву, перед сном важливо переключитися з режиму "робити", на який наш мозок налаштований протягом дня, на режим "бути", щоб розум знав, що час продуктивності закінчився. Це можна зробити, роблячи те, що нам справді подобається: слухаючи музику, гуляючи з собакою, дивлячись телесеріал або займаючись рукоділлям. Нещодавно дизайнерка Міранда Макарофф розповіла у своєму акаунті в Instagram, наскільки терапевтичним може бути створення колажу: "Мені це подобається, тому що це медитативна вправа — не думати. Це імпульс, без думок. Тільки інтуїція і свобода. Колаж — це гра, без великих претензій, без суджень, з хаосом і красою, які відганяють токсичні думки і залишають місце для небуття. А посеред порожнечі — вулкан творчості".

Виключіть негативні думки

Каталіна Гоффман говорить про "штучну обрізку нейронів", маючи на увазі процес усунення негативних думок. Наприклад, можна використовувати "блокнот емоцій", у якому можна писати, не замислюючись: "Нам потрібно його використовувати, коли нами опановують негативні думки чи емоції, щоб ручка стала нашою підсвідомістю, тією частиною, де ми зберігаємо 70 % інформації. Підкіркова ділянка мозку — це місце, де знаходяться емоції, і до якої ми маємо застосувати нашу "штучну обрізку нейронів", щоб усунути негативні думки".

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