Нейробіолог назвав 3 найкращі перекуси для здоров'я мозку та гарної пам'яті

Перекуси можуть відігравати значну роль у нашому здоров'ї, тому що вони є зручними і популярними ласощами для більшості людей. Хоча, безумовно, є нездорові продукти, є й ті, які можуть поліпшити пам'ять, концентрацію, настрій і навіть знизити ризик зниження когнітивних здібностей із віком.

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Якщо ви думаєте, що продукти, які ви вибираєте, дають тільки енергію організму, то помиляєтеся. Якість і поживна цінність продуктів харчування, зокрема й перекусів, безпосередньо впливає на здоров'я, мозку зокрема. Роберт Лав, нейробіолог, у якого понад 2 мільйони передплатників у TikTok, каже, що продукти "дійсно мають значення", коли йдеться про ваш мозок. Він поділився трьома основними продуктами, які він рекомендує їсти на перекус, щоб підвищити когнітивні функції та запобігти їхньому зниженню. Про це пише She Finds.

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Грибні чіпси

Фото: Freepik

Настав час відмовитися від жирних чіпсів з великою кількістю солі, які ви зазвичай купуєте в продуктовому магазині. Лав каже, що грибні чіпси, хоча і несподіваний продукт, але він "до біса хороший". Він купує чіпси з грибів шиітаке як корисний для мозку перекус, тому що, згідно з дослідженнями, вживання грибів тричі на тиждень або більше "значно знижує ризик хвороби Альцгеймера".

Лав також відзначає високий вміст клітковини в грибах, що може допомогти вам довше зберігати відчуття ситості. Хоча вони не такі сильні, як ягоди або продукти, багаті на омега-3, коли справа доходить до вашого мозку, вони все ж набагато кращі, ніж звичайні картопляні чіпси.

Горіхи макадамія

Фото: Freepik

Ми знаємо, що горіхи, наприклад, волоські горіхи і мигдаль, можуть принести велику користь мозку, але горіхи макадамія також дивовижні, вони можуть допомогти поліпшити здоров'я кишківника і розумові здібності.

"Вони дійсно корисні як для кишківника з клітковиною, так і для мозку", — зазначає Лав.

Чорниця

Фото: Pixabay

Чорниця, ймовірно, є одним із найпотужніших продуктів для вашого когнітивного здоров'я. Ці маленькі зволожувальні ягоди містять поліфеноли, які, за словами експерта, "є поживними речовинами для рослин, які дійсно корисні для ваших кишкових бактерій. Те, що добре для вашого кишечника, добре і для вашого мозку".

Лав також зазначає, що деякі дослідження показують, що чорниця може навіть допомогти "поліпшити вашу пам'ять".

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця