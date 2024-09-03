Зберегти здоров'я мозку і пам'ять: 3 продукти для жінок, рекомендовані нейробіологом

Щоб зберегти когнітивні здібності та пам'ять у зрілому віці, важливо не тільки вести активний спосіб життя і мати здорові звички, а й правильно харчуватися. Нейробіолог назвав продукти, які обов'язково мають бути в раціоні кожної жінки після 40 років.

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Для жінок від 40 років підтримання здоров'я мозку стає особливо важливим, оскільки статистично вони більше схильні до хвороби Альцгеймера, ніж чоловіки. Одним із попереджувальних підходів до зниження цього ризику є харчування. Регулярне вживання певних продуктів, багатих поживними речовинами, може зіграти значну роль у підтримці здоров'я мозку і потенційно знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Про це пише She Finds.

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Роберт Лав, нейробіолог, який спеціалізується на профілактиці хвороби Альцгеймера і має понад 2 мільйони підписників на TikTok, поділився трьома продуктами, які ви повинні їсти щодня, якщо хочете звести до мінімуму зниження когнітивних здібностей після 40 років.

Ягоди

Фото: Freepik

Ягоди, наприклад, чорниця, полуниця і малина, багаті на антиоксиданти, як-от флавоноїди і вітамін С. Ці антиоксиданти допомагають боротися з окислювальним стресом і зменшують запалення, обидва з яких пов'язані з нейродегенеративними захворюваннями, такими, як хвороба Альцгеймера.

"Вони багаті антиоксидантами, багаті на поліфеноли і чудово підходять для кишкових бактерій. Те, що добре для вашого кишківника, добре і для вашого мозку", — каже Лав. Нейробіолог також зазначає, що деякі дослідження показали, що ягоди можуть насправді поліпшити пам'ять. Проте він рекомендує вибирати органічні ягоди, тому що залишки пестицидів можуть завдати шкоди здоров'ю мозку.

Зелені листові овочі

Фото: Freepik

Зелені листові овочі, наприклад, шпинат, капуста і листова капуста, багаті на необхідні поживні речовини, як-от вітаміни А, С, Е і К, а також фолієву кислоту і магній. Ці поживні речовини підтримують здоров'я мозку, зменшуючи окислювальний стрес і запалення.

"Вони багаті на поживні речовини, які живлять мозок і допомагають зберегти ваші когнітивні здібності з віком", — зазначає експерт.

Жирна риба

Фото: Freepik

Жирна риба, така, як лосось, скумбрія і сардини, є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот, особливо ЕПК і ДГК. Ці незамінні жири мають вирішальне значення для роботи мозку, оскільки вони підтримують структуру клітин мозку і полегшують комунікацію між нейронами.

"Ваш мозок поза водою складається здебільшого з жиру, тож ви повинні споживати багато корисних жирів, щоб допомогти підготувати свій мозок і навіть дати йому сировину для вирощування нових клітин мозку", — каже Лав.

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Раніше Фокус писав про те, які продукти допоможуть покращити роботу мозку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця