Сохранить здоровье мозга и память: 3 продукта для женщин, рекомендованных нейробиологом

Чтобы сохранить когнитивные способности и память в зрелом возрасте, важно не только вести активный образ жизни и иметь здоровые привычки, но и правильно питаться. Нейробиолог назвал продукты, которые обязательно должны быть в рационе каждой женщины после 40 лет.

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Для женщин старше 40 лет поддержание здоровья мозга становится особенно важным, поскольку статистически они более склонны к болезни Альцгеймера, чем мужчины. Одним из упреждающих подходов к снижению этого риска является питание. Регулярное употребление определенных продуктов, богатых питательными веществами, может сыграть значительную роль в поддержании здоровья мозга и потенциально снизить риск развития болезни Альцгеймера. Об этом пишет She Finds.

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Роберт Лав, нейробиолог, специализирующийся на профилактике болезни Альцгеймера и имеющий более 2 миллионов подписчиков на TikTok, поделился тремя продуктами, которые вы должны есть ежедневно, если хотите свести к минимуму снижение когнитивных способностей после 40 лет.

Ягоды

Фото: Freepik

Ягоды, к примеру, черника, клубника и малина, богаты антиоксидантами, такими, как флавоноиды и витамин С. Эти антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом и уменьшают воспаление, оба из которых связаны с нейродегенеративными заболеваниями, как, к примеру, болезнь Альцгеймера.

"Они богаты антиоксидантами, богаты полифенолами и отлично подходят для кишечных бактерий. То, что хорошо для вашего кишечника, хорошо и для вашего мозга", — говорит Лав. Нейробиолог также отмечает, что некоторые исследования показали, что ягоды могут на самом деле улучшить память. Тем не менее он рекомендует выбирать органические ягоды, потому что остатки пестицидов могут нанести вред здоровью мозга.

Зеленые листовые овощи

Фото: Freepik

Зеленые листовые овощи, например, шпинат, капуста и листовая капуста, богаты необходимыми питательными веществами, такими, как витамины А, С, Е и К, а также фолиевой кислотой и магнием. Эти питательные вещества поддерживают здоровье мозга, уменьшая окислительный стресс и воспаление.

"Они богаты питательными веществами, которые питают мозг и помогают сохранить ваши когнитивные способности с возрастом", — отмечает эксперт.

Жирная рыба

Фото: Freepik

Жирная рыба, как лосось, скумбрия и сардины, является отличным источником омега-3 жирных кислот, особенно ЭПК и ДГК. Эти незаменимые жиры имеют решающее значение для работы мозга, поскольку они поддерживают структуру клеток мозга и облегчают коммуникацию между нейронами.

"Ваш мозг вне воды состоит в основном из жира, и вы должны потреблять много полезных жиров, чтобы помочь подготовить свой мозг и даже дать ему сырье для выращивания новых клеток мозга", — говорит Лав.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту