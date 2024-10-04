Нейробиолог назвал 3 лучших перекуса для здоровья мозга и хорошей памяти

Перекусы могут играть значительную роль в нашем здоровье, потому что они являются удобным и популярным лакомством для большинства людей. Хотя, безусловно, есть нездоровые продукты, есть и те, которые могут улучшить память, концентрацию, настроение и даже снизить риск снижения когнитивных способностей с возрастом.

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Если вы думаете, что продукты, которые вы выбираете, дают только энергию организму, то ошибаетесь. Качество и питательная ценность продуктов питания, в том числе и перекусов, напрямую влияет на здоровье, мозга, в том числе. Роберт Лав, нейробиолог, у которого более 2 миллионов подписчиков в TikTok, говорит, что продукты "действительно имеют значение", когда речь идет о вашем мозге. Он поделился тремя основными продуктами, которые он рекомендует есть на перекус, чтобы повысить когнитивные функции и предотвратить их снижение. Об этом пишет She Finds.

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Грибные чипсы

Фото: Freepik

Пришло время отказаться от жирных чипсов с большим количеством соли, которые вы обычно покупаете в продуктовом магазине. Лав говорит, что грибные чипсы, хотя и неожиданный продукт, но он "чертовски хорош". Он покупает чипсы из грибов шиитаке в качестве полезного для мозга перекуса, потому что, согласно исследованиям, употребление грибов три раза в неделю или более "значительно снижает риск болезни Альцгеймера".

Лав также отмечает высокое содержание клетчатки в грибах, что может помочь вам дольше сохранять чувство сытости. Хотя они не так сильны, как ягоды или продукты, богатые омега-3, когда дело доходит до вашего мозга, они все же намного лучше, чем обычные картофельные чипсы.

Орехи макадамия

Фото: Freepik

Мы знаем, что орехи, например, грецкие орехи и миндаль, могут принести большую пользу мозгу, но орехи макадамия также удивительны, они могут помочь улучшить здоровье кишечника и умственные способности.

"Они действительно полезны как для кишечника с клетчаткой, так и для мозга", — отмечает Лав.

Черника

Фото: Pixabay

Черника, вероятно, является одним из самых мощных продуктов для вашего когнитивного здоровья. Эти маленькие увлажняющие ягоды содержат полифенолы, которые, по словам эксперта, "являются питательными веществами для растений, которые действительно полезны для ваших кишечных бактерий. То, что хорошо для вашего кишечника, хорошо и для вашего мозга".

Лав также отмечает, что некоторые исследования показывают, что черника может даже помочь "улучшить вашу память".

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту