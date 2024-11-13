Містять прихований цукор: 3 продукти, які шкодять здоров'ю мозку

Профілактика хвороби Альцгеймера, раку та інших вікових захворювань стає дедалі важливішим напрямком у галузі здоров'я. Дослідження все частіше показують, що спосіб життя, включно з харчуванням, відіграє вирішальну роль у зниженні ризику цих захворювань. І одним із дивовижних чинників, що сприяють виникненню цих проблем зі здоров'ям, є приховані цукри, що містяться в багатьох оброблених продуктах.

Надмірне споживання цукру може призвести до хронічного запалення в організмі, резистентності до інсуліну та окислювального стресу, які пов'язані з розвитком хвороби Альцгеймера, ризиком розвитку раку та іншими віковими захворюваннями. Експерти в галузі охорони здоров'я розповіли про популярні продукти, що містять приховані цукри, які можуть завдати шкоди здоров'ю мозку. Про це пише She Finds.

Кетчуп і соус барбекю

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Ці, здавалося б, нешкідливі соуси насправді містять дуже багато цукру. Високе споживання цукру може призвести до запалення в усьому організмі, окислювального стресу і резистентності до інсуліну.

"Хоча ці соуси можуть здатися досить безневинними, вони зазвичай містять кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози або додаткові цукри. Ці цукри з часом накопичуються і призводять до запалення, що прискорює процес старіння і підвищує ймовірність розвитку раку", — говорить доктор Майкл Лахей. Замість цього він рекомендує готувати соуси і заправки вдома, використовуючи свіжі інгредієнти.

Йогурт із наповнювачем

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Порівняно з іншими продуктами для сніданку, такими як пончики і випічка, йогурт може здатися нешкідливим варіантом. Проте одного погляду на етикетку багатьох магазинних йогуртів достатньо, щоб зрозуміти, скільки підступних інгредієнтів і доданого цукру вони містять.

Клінічна дієтологиня та нутриціологиня Ріа Хоул зазначає: "Простий йогурт може бути наповнений ароматизаторами та підсолоджувачами, і я помітила, що деякі марки містять 250-300 калорій і 25-30 грамів цукру на порцію, що еквівалентно шоколадному батончику. Більшість цих цукрів викликають хронічне запалення в організмі, що прискорює процес старіння мозку".

Замість цього спробуйте вибрати простий грецький йогурт із високим вмістом білка, просто додавши в нього трохи меду і ягід для солодкості.

Батончики мюслі

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Батончики мюслі продаються як здоровий варіант перекусу, але, як і йогурт з наповнювачем, вони містять багато цукру та інших небажаних інгредієнтів. Багато з цих батончиків мають у складі кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози як підсолоджувач, який, згідно з дослідженнями, може підвищити рівень цукру в крові. Крім того, в цих продуктах зазвичай містяться консерванти і добавки, які ще більше сприяють зниженню когнітивних функцій.

"Батончики мюслі зазвичай містять кілька видів цукру та оброблених інгредієнтів, які мають невелику поживну цінність. Високе споживання цукру з плином часу не тільки підживлює запалення, а й впливає на нейротрофічний фактор мозку (BDNF), білок, необхідний для пам'яті та навчання. Низький рівень BDNF пов'язаний із хворобою Альцгеймера та іншими нейродегенеративними захворюваннями", — пояснює доктор Рімас Гейга. Він також каже, що запалення, спричинене солодкою дієтою, "створює середовище, що сприяє росту ракових клітин".

Він пропонує робити такі батончики самостійно, використовуючи вівсянку, горіхи та насіння, а також мінімальну кількість натуральних підсолоджувачів, таких як фініки та мед.

Нагадаємо, 5 видів фруктів і ягід, у яких найменше цукру.

Раніше Фокус писав про те, які шкідливі напої призводять до запалення і стрибків цукру.

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