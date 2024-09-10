Їжте без почуття провини: 5 видів фруктів і ягід, у яких найменше цукру

Фрукти містять багато важливих поживних речовин і вітамінів, але залежно від сорту також містять і багато фруктози. Якщо ви стежите за фігурою і контролюєте споживання цукру, дізнайтеся про найнизькокалорійніші фрукти та ягоди.

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У світі налічується понад 40 000 видів фруктів. Деякі з них містять порівняно багато фруктози, а інші, навпаки, мало. Хоча фрукти й корисні для організму, варто споживати їх помірковано саме через вміст цукру. Щоб без докорів сумління дозволити собі з'їсти більше фруктів і ягід, важливо знати, які з них містять менше цукру. Про це пише Bunte.

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Лайм

Фото: Freepik

Ці кислі цитрусові містять лише 1,7 % цукру і, отже, найменшу частку простих вуглеводів. Завдяки своїй м'якій кислинці він перевершує навіть лимон.

Лимони

Лимони багаті на вітамін С, вони корисні для здоров'я, а також піднімають настрій. Цінується не тільки внутрішня частина цитрусових — сік, який можна додавати в салат або чай. Терту шкірку також часто використовують як ароматичний інгредієнт у стравах, напоях і випічці. У шкірці лимона не тільки містяться ефірні олії, а й цукор, якого більше, ніж у м'якоті.

Лимони мають вищу концентрацію кислоти і трохи більший вміст цукру, ніж лайми. Тому вони перебувають на другому місці в рейтингу видів фруктів із найнижчим вмістом цукру. Очищений лимон містить 2,5 % цукру, а в шкірці лимона міститься 4,2 грама цукру на 100 грамів.

Журавлина

Третє місце посідає терпкий сорт лісових ягід — крихітна журавлина. Її часто подають у вигляді соусу або компоту з ситними стравами, адже її кисло-солодкий аромат є гармонійним і свіжим доповненням до солоних страв, а гіркий смак також благотворно впливає на перетравлення жирів.

Родичем брусниці є журавлина, яка, однак, чудово почувається в різних кліматичних зонах і виростає дещо більшою. Обидва види ягід корисні для здоров'я, особливо за типової жіночої недуги — інфекцій сечового міхура. У брусниці міститься 4,3 грама цукру на 100 грамів, у журавлині — 5,0 грама

Малина

Далі йде малина, відстаючи лише на 0,1 %. Незважаючи на кислуватий смак, це одна з найпопулярніших ягід через свій аромат і солодкість. І це при вмісті трохи менше 4,4 грама цукру на 100 грамів. Малина оксамитова зовні і осінь соковита ягода, яка через свою пухку і м'яку консистенцію зазвичай не зберігається довго. Що стигліший плід, то м'якшим він стає і тим більше цукру в ньому міститься

Ожина та полуниця

Фото: Freepik

Ожина фактично ділить п'яте місце з полуницею, обидва містять 4,9 грама цукру на 100 грамів.

Також варто згадати грейпфрут, оскільки він ледь не потрапив у номінацію. Гіркі цитрусові з красивою шкіркою завжди згадувалися в контексті різних дієт. Високий вміст гірких речовин сприяє перетравленню жирів, а також стимулює спалювання жиру в довгостроковій перспективі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця