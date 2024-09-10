Ешьте без чувства вины: 5 видов фруктов и ягод, в которых меньше всего сахара

Фрукты содержат много важных питательных веществ и витаминов, но в зависимости от сорта также содержат и много фруктозы. Если вы следите за фигурой и контролируете потребление сахара, узнайте о самых низкокалорийных фруктах и ягодах.

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В мире насчитывается более 40 000 видов фруктов. Некоторые из них содержат сравнительно много фруктозы, а другие, наоборот, мало. Хотя фрукты и полезные для организма, следует потреблять их умеренно именно из-за содержания сахара. Чтобы без угрызений совести позволить себе съесть больше фруктов и ягод, важно знать, какие из них содержат меньше сахара. Об этом пишет Bunte.

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Лайм

Фото: Freepik

Эти кислые цитрусовые содержат всего 1,7 % сахара и, следовательно, наименьшую долю простых углеводов. Благодаря своей мягкой кислинке он превосходит даже лимон.

Лимоны

Лимоны богаты витамином С, они полезны для здоровья, а также поднимают настроение. Ценится не только внутренняя часть цитрусовых — сок, который можно добавлять в салат или чай. Тертую кожуру также часто используют в качестве ароматического ингредиента в блюдах, напитках и выпечке. В кожуре лимона не только содержатся эфирные масла, но и сахар, которого больше, чем в мякоти.

Лимоны имеют более высокую концентрацию кислоты и немного большее содержание сахара, чем лаймы. Поэтому они находятся на втором месте в рейтинге видов фруктов с самым низким содержанием сахара. Очищенный лимон содержит 2,5 % сахара, а в кожуре лимона содержится 4,2 грамма сахара на 100 граммов.

Клюква

Третье место занимает терпкий сорт лесных ягод – крошечная клюква. Ее часто подают в виде соуса или компота с сытными блюдами, так как его кисло-сладкий аромат является гармоничным и свежим дополнением к соленым блюдам, а горький вкус также благотворно влияет на переваривание жиров

Родственником брусники является клюква, которая, однако, прекрасно себя чувствует в разных климатических зонах и вырастает несколько крупнее. Оба вида ягод полезны для здоровья, особенно при типичном женском недуге — инфекциях мочевого пузыря. В бруснике содержится 4,3 грамма сахара на 100 грамм, в клюкве — 5,0 грамма

Малина

Далее следует малина, отставая всего на 0,1 %. Несмотря на кисловатый вкус, это одна из самых популярных ягод из-за своего аромата и сладости. И это при содержании чуть менее 4,4 грамма сахара на 100 граммов. Малина бархатистая снаружи и осень сочная ягода, которая из-за своей рыхлой и мягкой консистенции обычно не хранится долго. Чем спелее плод, тем мягче он становится и тем больше сахара в нем содержится

Ежевика и клубника

Фото: Freepik

Ежевика фактически делит пятое место с клубникой, оба содержат 4,9 грамма сахара на 100 граммов.

Также стоит упомянуть грейпфрут, поскольку он едва не попал в номинацию. Горькие цитрусовые с красивой кожурой всегда упоминались в контексте различных диет. Высокое содержание горьких веществ способствует перевариванию жиров, а также стимулирует сжигание жира в долгосрочной перспективе.

Напомним, 8 полезных свойств ежевики для здоровья.

Ранее Фокус писал о том, какие ягоды борются с воспалениями и улучшают пищеварение.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту