Молодость и крепкий иммунитет: 8 полезных свойств ежевики для здоровья

Лето — идеальное время для того, чтобы позаботиться об иммунитете и восполнить недостаток питательных веществ в организме. Помогут в этом ягоды в частности ежевика.

Related video

Питательная диета полезна не только для вашей кожи, но и для вашего здоровья в целом. Поэтому так важно включать в свой рацион свежие ягоды и фрукты. Богата антиоксидантами и другими питательными веществами, ежевика является суперпродуктом с низким содержанием калорий, углеводов и жиров. Считается, что она даже помогает предотвратить сердечные заболевания и снизить риск рака. С учетом множества преимуществ ежевики для здоровья, нет причин не сделать ежевику частью вашего здорового рациона. Об этом пишет Health Shots.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Свежая ежевика содержит около 88,2 грамма воды и является отличным источником антиоксидантов и других питательных веществ, что делает ее очень полезной для вашего здоровья.

Улучшает пищеварение

Фото: Freepik

Ежевика — отличный источник клетчатки, которая является важным углеводом, способствующим регулярному опорожнению кишечника и предотвращающим запоры. Она не только улучшает пищеварение, но и предотвращает другие заболевания. Исследование, опубликованное в British Journal of Medicine, также показало, что недостаточное потребление клетчатки может привести к проблемам с сердцем. Диета, богатая клетчаткой, полезна для снижения веса, предотвращения проблем с пищеварением, контроля уровня холестерина и сахара в крови.

Богата витамином С

Витамин С используется для создания коллагена, который необходим для создания связок, кожи, сухожилий и кровеносных сосудов. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, ежевика содержит около 21 миллиграмма витамина С. Она помогает заживлять раны, уменьшает появление свободных радикалов, усваивает железо и защищает от простуды. Согласно данным Национального института здравоохранения Великобритании, витамин С может даже снизить риск заболевания раком, снижая окислительный стресс в организме.

Улучшает здоровье мозга

Согласно обзору, опубликованному в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry, такие ягоды, как ежевика, могут улучшить здоровье мозга и помочь предотвратить потерю памяти. Было обнаружено, что ягоды содержат свойства, которые помогают защитить ваш мозг от свободных радикалов и улучшить функцию памяти.

Укрепляет иммунитет

Фото: Freepik

Здоровая иммунная система защищает вас от серьезных инфекций, простуды и кашля. Ежевика содержит витамин С, который важен для укрепления иммунитета. Ежевика также содержит витамин А, защищающий организм вас от инфекций и болезней.

Полезна для здоровья полости рта

Если вы хотите защитить зубы от повреждений, вам следует добавить ежевику в свой рацион. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Periodontal Research, показало, что она содержит антибактериальные и противовоспалительные свойства, которые помогают защитить ротовую полость.

Полезна для сердца

Благодаря клетчатке, калию и антиоксидантным свойствам ежевики, она является отличным продуктом для добавления в здоровую диету для сердца. Исследование, опубликованное в журнале Life Sciences, показало, что ежевика содержит такие свойства, как антоцианы, клетчатку и многое другое, все из которых могут помочь контролировать здоровье сердца.

Содержит витамин К

Поскольку ежевика является хорошим источником витамина К, она может помочь избежать синяков, обильных менструальных кровотечений и крови в моче или стуле. Недостаток витамина К в вашем рационе может привести к таким состояниям, как остеопороз и болезни сердца, говорится в исследовании, опубликованном в StatPearls.

Содержит антиоксиданты

Фото: Pixabay

Антиоксиданты — это молекулы, которые защищают вас от повреждений, вызванных свободными радикалами. Ежевика — отличный источник антиоксидантов, таких как антоцианы, которые могут помочь снизить риск ряда заболеваний, включая болезни сердца и некоторые виды рака. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Food Science and Technology, показало, что антиоксиданты помогают снизить окислительный стресс, что может оказать положительное влияние на ваше здоровье.

Хотя ежевика считается безопасной для потребления в умеренных количествах, некоторым людям следует избегать чрезмерного употребления ежевики.

Люди с чувствительным желудком склонны к тошноте и рвоте.

Лица с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта или находящиеся в группе риска их развития.

Беременным и кормящим матерям следует воздержаться от употребления ежевики без консультации врача.

Напомним, 8 важных причин каждый день есть абрикосы в июле.

Ранее Фокус писал о том, почему следует обязательно включать голубику в свой рацион.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.