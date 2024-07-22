Молодість і міцний імунітет: 8 корисних властивостей ожини для здоров'я

Літо — ідеальний час для того, щоб подбати про імунітет і заповнити нестачу поживних речовин в організмі. Допоможуть у цьому ягоди, зокрема ожина.

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Поживна дієта корисна не тільки для вашої шкіри, а й для вашого здоров'я загалом. Тому так важливо додавати до свого раціону свіжі ягоди та фрукти. Багата на антиоксиданти та інші поживні речовини, ожина є суперпродуктом із низьким вмістом калорій, вуглеводів і жирів. Вважається, що вона навіть допомагає запобігти серцевим захворюванням і знизити ризик раку. З огляду на безліч переваг ожини для здоров'я, немає причин не зробити ожину частиною вашого здорового раціону. Про це пише Health Shots.

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Свіжа ожина містить близько 88,2 грама води і є чудовим джерелом антиоксидантів та інших поживних речовин, що робить її дуже корисною для вашого здоров'я.

Покращує травлення

Фото: Freepik

Ожина — чудове джерело клітковини, яка є важливим вуглеводом, що сприяє регулярному випорожненню кишківника, запобігає закрепам. Вона не тільки покращує травлення, а й запобігає іншим захворюванням. Дослідження, опубліковане в British Journal of Medicine, також показало, що недостатнє споживання клітковини може призвести до проблем із серцем. Дієта, багата на клітковину, корисна для зниження ваги, запобігання проблемам із травленням, контролю рівня холестерину та цукру в крові.

Багата на вітамін С

Вітамін С використовується для створення колагену, який необхідний для створення зв'язок, шкіри, сухожиль і кровоносних судин. Згідно з даними Міністерства сільського господарства США, ожина містить близько 21 міліграма вітаміну С. Вона допомагає загоювати рани, зменшує появу вільних радикалів, засвоює залізо та захищає від застуди. Згідно з даними Національного інституту охорони здоров'я Великої Британії, вітамін С може навіть знизити ризик захворювання на рак, знижуючи окислювальний стрес в організмі.

Покращує здоров'я мозку

Згідно з оглядом, опублікованим у журналі Journal of Agricultural and Food Chemistry, такі ягоди, як ожина, можуть поліпшити здоров'я мозку і допомогти запобігти втраті пам'яті. Було виявлено, що ягоди містять властивості, які допомагають захистити ваш мозок від вільних радикалів та поліпшити функцію пам'яті.

Зміцнює імунітет

Фото: Freepik

Здорова імунна система захищає вас від серйозних інфекцій, застуди та кашлю. Ожина містить вітамін С, який важливий для зміцнення імунітету. Ожина також містить вітамін А, що захищає організм вас від інфекцій і хвороб.

Корисна для здоров'я порожнини рота

Якщо ви хочете захистити зуби від пошкоджень, вам слід додати ожину до свого раціону. Дослідження, опубліковане в журналі Journal of Periodontal Research, показало, що вона містить антибактеріальні та протизапальні властивості, які допомагають захистити ротову порожнину.

Корисна для серця

Завдяки клітковині, калію та антиоксидантним властивостям ожини, вона є чудовим продуктом для додавання до здорової дієти для серця. Дослідження, опубліковане в журналі Life Sciences, показало, що ожина містить такі властивості, як антоціани, клітковину та багато іншого, всі з яких можуть допомогти контролювати здоров'я серця.

Містить вітамін К

Оскільки ожина є хорошим джерелом вітаміну К, вона може допомогти уникнути синців, рясних менструальних кровотеч і крові в сечі або калі. Нестача вітаміну К у вашому раціоні може призвести до таких станів, як остеопороз і хвороби серця, йдеться в дослідженні, опублікованому в StatPearls.

Містить антиоксиданти

Фото: Pixabay

Антиоксиданти — це молекули, які захищають вас від ушкоджень, спричинених вільними радикалами. Ожина — чудове джерело антиоксидантів, таких, як антоціани, які можуть допомогти знизити ризик низки захворювань, включно з хворобами серця і деякими видами раку. Дослідження, опубліковане в журналі Journal of Food Science and Technology, показало, що антиоксиданти допомагають знизити окислювальний стрес, що може позитивно вплинути на ваше здоров'я.

Хоча ожина вважається безпечною для споживання в помірних кількостях, деяким людям слід уникати надмірного вживання ожини.

Людям з чутливим шлунком, схильних до нудоти та блювоти.

Особам із хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту або тим, що перебувають у групі ризику їхнього розвитку.

Вагітним і жінкам, які годують грудьми, слід утриматися від вживання ожини без консультації лікаря.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.