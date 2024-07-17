Плід здоров'я: 8 важливих причин щодня їсти абрикоси в липні

Абрикоси багаті антиоксидантами і поживними речовинами, вони можуть поліпшити стан очей, шкіри, травлення і здоров'я загалом. Дізнайтеся, чому ще цей кісточковий фрукт обов'язково має бути у вашому літньому раціоні.

Related video

Укусіть стиглий абрикос, і ваші смакові рецептори насолодяться солодким, але водночас трохи терпкуватим смаком. "Абрикоси сповнені антиоксидантів, які допомагають запобігти хронічним захворюванням, як-от рак і хвороби серця", — каже дієтологиня Бет Червоні. "Вони також містять поживні речовини, що покращують здоров'я очей, шкіри та кишечника". Деякі експерти навіть вважають їх суперпродуктом. Про корисні властивості абрикос, пише Cleveland Clinic.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Абрикоси низькокалорійні, багаті на клітковину і, за даними Міністерства сільського господарства США (USDA), містять такі важливі поживні речовини, як бета-каротин, лютеїн, калій, вітаміни А, С, Е і зеаксантин. Крім цього, ці кісточкові фрукти мають ще масу інших корисних властивостей.

Допомагають запобігти хронічним захворюванням

Фото: Freepik

Бета-каротин, лютеїн, зеаксантин і вітаміни A, C і E діють як антиоксиданти. Антиоксиданти — це природні сполуки, які захищають ваші клітини від ушкоджень, спричинених вільними радикалами. "Вільні радикали — це молекули, які нестабільні, тому що їм не вистачає електрона. Вони природним чином виникають у наших тілах, але зовнішні чинники, як-от забруднення та цигарковий дим, також спричиняють їх", — пояснює Червоні.

"Вільним радикалам потрібна парна кількість електронів, тому вони крадуть електрони в інших молекул у вашому тілі. Звідси починається ефект доміно. Дедалі більше й більше молекул стають нестабільними, створюючи ситуацію, відому як окислювальний стрес". Окислювальний стрес відбувається, коли вільних радикалів занадто багато, що призводить до пошкодження клітин і тканин. Дослідження пов'язують цей процес із хронічними захворюваннями, включно з раком, чердечно-судинними захворюваннями, запальними захворюваннями, такими як ревматоїдний артрит. Антиоксиданти допомагають запобігти окислювальному стресу, нейтралізуючи вільні радикали.

Покращують зір і здоров'я очей

Фото: Pixabay

Антиоксиданти в абрикосах також захищають ваші очі. Дослідження показують, що вітамін А і бета-каротин вкрай важливі для здоров'я очей. Бета-каротин також надає абрикосам їхнього фірмового помаранчевого кольору. Вітамін А і бета-каротин можуть допомогти:

Знизити ризик розвитку катаракти

Знизити вірогідність курячої сліпоти

Знизити ризик розвитку вікових захворювань очей, таких як дегенерація жовтої плями

Зупинити втрату зору, спричинену дефіцитом вітаміну А.

Вітамін Е, лютеїн і зеаксантин також чинять антиоксидантну дію безпосередньо на ваші очі. "Вони захищають від окислювального стресу, який впливає на клітини ваших очей", — додає Червоні.

Сприяють травленню

Фото: Getty Images

У чашці абрикосів (155 грамів) міститься близько 3,1 грама клітковини. Це дає вам майже 10% від рекомендованої добової норми. "Розчинна, так і нерозчинна клітковина — суперзірки здоров'я кишківника, і в абрикосах є і те, й інше", — каже Червоні. "Нерозчинна клітковина допомагає зберігати випорожнення м'яким, тож у вас може бути більш регулярне і продуктивне випорожнення. Розчинна клітковина також живить корисні бактерії, що населяють кишечник. Крім того, клітковина допомагає контролювати вагу, оскільки вона допомагає вам довше відчувати ситість".

Але обов'язково їжте абрикоси зі шкіркою. "У шкірці абрикоса міститься велика частина клітковини", — ділиться Червоні. "Ви також можете збільшити споживання клітковини, вживаючи її в сушеному вигляді — у куразі міститься приблизно втричі більше клітковини, ніж у свіжих абрикосах. Але не перестарайтеся, в ній також майже в шість разів більше цукру". Допомагає підтримувати здоров'я шкіри

Вітаміни А і С не тільки захищають клітини шкіри від ушкодження вільними радикалами, а й вітамін С також допомагає збільшити кількість колагену у вашій шкірі. Подібно до каркаса будинку, колаген надає вашій шкірі структуру, необхідну для того, щоб вона була міцною. "Ви природним чином втрачаєте колаген з віком. Це призводить до появи таких явних ознак старіння, як тонкі лінії та зморшки", — каже Червоні. "Вітамін С може допомогти сповільнити цей процес, внаслідок чого шкіра стає більш пружною і молодою". Дослідження також показують, що вітаміни C і E можуть працювати разом, захищаючи вашу шкіру від пошкоджень, спричинених ультрафіолетовим (УФ) випромінюванням.

Абрикоси у вашому раціоні також можуть допомогти:

Підтримувати водний баланс організму (абрикоси на 86% складаються з води). Знизити артеріальний тиск

Запобігати пошкодженню печінки

Відновити електроліти та баланс рідини після тренування.

Як додати абрикоси до свого раціону

Свіжі абрикоси маленькі, тому не турбуйтеся про те, що перестараєтеся, якщо не можете зупинитися на одному, каже дієтолог. "Але якщо у вас діабет, обов'язково поєднуйте їх із білком, наприклад, горіхами, щоб запобігти стрибкам цукру в крові. Хоча абрикоси та інші фрукти є корисним джерелом вуглеводів, занадто багато їх може бути шкідливим".

Абрикоси універсальний фрукт, ви можете їсти їх свіжими або запікати в десертах, кексах чи булочках. Вони чудово поєднуються з вівсянкою, йогуртом або з улюбленими м'ясними закусками.

Нагадаємо, 6 головних переваг нектаринів для здоров'я для здоров'я

головних переваг нектаринів для здоров'я

Раніше Фокус писав про те, які фрукти допоможуть прискорити метаболізм.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.