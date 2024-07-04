Схуднення і детокс: 8 фруктів, які допоможуть прискорити метаболізм

Фрукти є фантастичним доповненням до будь-якої дієти. Ці фрукти покращують метаболізм, оскільки містять необхідні поживні речовини, антиоксиданти і клітковину, які допомагають очищати організм, та сприяють зниженню ваги.

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Часто в бажанні схуднути, багато людей звертаються до детоксу, який запускає процес очищення та зниження ваги. Фрукти можуть зробити цей процес смачним і приємним, оскільки включення певних видів може поліпшити природні процеси детоксикації вашого організму, збільшити швидкість метаболізму і більш ефективно скидати зайві кілограми. Про те, які фрукти покращують метаболізм, пише She Finds.

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Папайя

Фото: Freepik

Багата на клітковину, папайя допомагає поліпшити травлення і сприяє здоров'ю кишечника, видаляючи токсини з травного тракту. Фрукт покращує метаболізм, оскільки містить фермент папаїн, який допомагає перетравленню і засвоєнню білка, що призводить до кращого використання поживних речовин та ефективнішого обміну речовин.

"Папайя багата на папаїн — фермент, який допомагає травленню, ефективно розщеплюючи білки в травному тракті. Ця травна підтримка покращує засвоєння поживних речовин і сприяє ефективності метаболізму. Крім того, її антиоксиданти сприяють детоксикації, допомагаючи виводити шкідливі речовини, що перешкоджають метаболічним процесам", — каже консультант з питань здоров'я доктор Кубанич.

Авокадо

Авокадо багате на корисні мононенасичені жири, які покращують метаболізм, забезпечуючи постійне джерело енергії та сприяючи спалюванню жиру. Незважаючи на високу калорійність, високий фактор ситості авокадо допомагає контролювати голод і запобігати переїданню, що допомагає в схудненні.

"Мононенасичені жири в авокадо підтримують здоров'я печінки та чутливість до інсуліну, які мають вирішальне значення для ефективного метаболізму жирів і вироблення енергії. Клітковина, що міститься в авокадо, також сприяє травленню і здоров'ю кишківника, що пов'язано з поліпшенням метаболічної функції", — зазначає Кубанич.

Грейпфрут

Фото: Freepik

Грейпфрут містить мало калорій і багато води, що робить його ситним і зволожувальним перекусом, що допомагає контролювати апетит і знижувати загальне споживання калорій. Багатий на антиоксиданти, такі як вітамін С, грейпфрут допомагає боротися із запаленням і окислювальним стресом, покращуючи загальне самопочуття і детоксикацію.

"Нарингенін, що міститься в грейпфруті, вивчали на предмет його здатності покращувати обмін речовин і знижувати рівень інсуліну, допомагаючи контролювати вагу. Його низька калорійність робить грейпфрут корисним доповненням до дієт, спрямованих на зниження ваги і поліпшення обміну речовин", — зазначає Кубанич.

Лимон

Лимон містить пектинові волокна, які допомагають зменшити відчуття голоду і підтримувати відчуття ситості, тим самим допомагаючи контролювати вагу. Ба більше, вживання лимонної води може поліпшити гідратацію, що необхідно для підтримання метаболічної функції та загального здоров'я.

"Лимони — кислі фрукти, багаті на вітамін С і лимонну кислоту. Ці кислоти стимулюють ферменти в печінці, що сприяють детоксикації", — каже Кубанич.

Чорниця

Фото: Pixabay

Чорниця містить вітаміни та мінерали, які покращують метаболічну функцію, допомагаючи організму спалювати калорії більш ефективно. Вона має низький глікемічний індекс, що допомагає регулювати рівень цукру в крові та запобігати стрибкам інсуліну, зменшуючи накопичення жиру.

"Чорниця багата антиоксидантами, вітаміном С, фолієвою кислотою і калієм. Вона також є чудовим джерелом клітковини", — пояснює дієтологиня Паула Дебріх.

Апельсини

Апельсини багаті на вітамін С та антиоксиданти, які допомагають боротися із запаленнями і підтримують процеси детоксикації організму.

"Вони також є джерелом гесперидину — головного антиоксиданту в цитрусових", — пояснює Дебріх. "Ця сполука може допомогти знизити кров'яний тиск і має протизапальні властивості".

Малина

Фото: Pexels

Високий вміст клітковини в малині сприяє здоровому травленню і регулярному випорожненню, допомагаючи виводити токсини. Вітаміни та мінерали в малині, такі як марганець, допомагають вашому метаболізму працювати краще, полегшуючи спалювання енергії та втрату ваги.

"Вони є чудовим джерелом антиоксидантів і багаті на вітамін С, клітковину та марганець", — зазначає Дебріх.

Червоний виноград

Натуральна солодкість червоного винограду може стримувати тягу до солодкого, що дасть змогу скоротити споживання висококалорійних закусок. Крім того, він корисний для підтримки метаболізму в робочому стані.

Дебріх зазначає, що "червоний колір зумовлений антиоксидантами, званими антоціанами, і нема потреби говорити, що свіжий виноград є чудовим джерелом ресвератролу, коли йдеться про детоксикацію".

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.