Похудение и детокс: 8 фруктов, которые помогут ускорить метаболизм

Фрукты являются фантастическим дополнением к любой диете. Эти фрукты улучшают метаболизм, так как содержат необходимые питательные вещества, антиоксиданты и клетчатку, помогающие очищать организм и способствующие снижению веса.

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Часто в желании похудеть, многие люди обращаются к детоксу, который и запускает процесс очищения и снижения веса. Фрукты могут сделать этот процесс вкусным и приятным, так как включение определенных видов может улучшить естественные процессы детоксикации вашего организма, увеличить скорость метаболизма и более эффективно сбрасывать лишние килограммы. О том, какие фрукты улучшают метаболизм, пишет She Finds.

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Папайя

Фото: Freepik

Богатая клетчаткой, папайя помогает улучшить пищеварение и способствует здоровью кишечника, удаляя токсины из пищеварительного тракта. Фрукт улучшает метаболизм так как содержит фермент папаин, помогающий перевариванию и усвоению белка, что приводит к лучшему использованию питательных веществ и более эффективному метаболизму.

"Папайя богата папаином — ферментом, который помогает пищеварению, эффективно расщепляя белки в пищеварительном тракте. Эта пищеварительная поддержка улучшает усвоение питательных веществ и способствует эффективности метаболизма. Кроме того, ее антиоксиданты способствуют детоксикации, помогая выводить вредные вещества, препятствующие метаболическим процессам", — говорит консультант по вопросам здоровья доктор Кубаныч.

Авокадо

Авокадо богато полезными мононенасыщенными жирами, которые улучшают метаболизм, обеспечивая постоянный источник энергии и способствуя сжиганию жира. Несмотря на высокую калорийность, высокий фактор сытости авокадо помогает контролировать голод и предотвращать переедание, что помогает в похудении.

"Мононенасыщенные жиры в авокадо поддерживают здоровье печени и чувствительность к инсулину, которые имеют решающее значение для эффективного метаболизма жиров и выработки энергии. Клетчатка, содержащаяся в авокадо, также способствует пищеварению и здоровью кишечника, что связано с улучшением метаболической функции", — отмечает Кубаныч.

Грейпфрут

Фото: Freepik

Грейпфрут содержит мало калорий и много воды, что делает его сытным и увлажняющим перекусом, помогающим контролировать аппетит и снижать общее потребление калорий. Богатый антиоксидантами, такими как витамин С, грейпфрут помогает бороться з воспалением и окислительным стрессом, улучшая общее самочувствие и детоксикацию.

"Нарингенин, содержащийся в грейпфруте, изучался на предмет его способности улучшать обмен веществ и снижать уровень инсулина, помогая контролировать вес. Его низкая калорийность делает грейпфрут полезным дополнением к диетам, направленным на снижение веса и улучшение обмена веществ", — отмечает Кубаныч.

Лимон

Лимон содержит пектиновые волокна, которые помогают уменьшить чувство голода и поддерживать чувство сытости, тем самым помогая контролировать вес. Более того, употребление лимонной воды может улучшить гидратацию, что необходимо для поддержания метаболической функции и общего здоровья.

"Лимоны — кислые фрукты, богатые витамином С и лимонной кислотой. Эти кислоты стимулируют ферменты в печени, способствующие детоксикации", — говорит Кубаныч.

Черника

Фото: Pixabay

Черника содержит витамины и минералы, которые улучшают метаболическую функцию, помогая организму сжигать калории более эффективно. Она имеет низкий гликемический индекс, что помогает регулировать уровень сахара в крови и предотвращать скачки инсулина, уменьшая накопление жира.

"Черника богата антиоксидантами, витамином С, фолиевой кислотой и калием. Она также является отличным источником клетчатки", — объясняет диетолог Паула Дебрих.

Апельсины

Апельсины богаты витамином С и антиоксидантами, которые помогают бороться с воспалениями и поддерживают процессы детоксикации организма.

"Они также являются источником гесперидина — главного антиоксиданта в цитрусовых", — объясняет Дебрих. "Это соединение может помочь снизить кровяное давление и обладает противовоспалительными свойствами".

Малина

Фото: Pexels

Высокое содержание клетчатки в малине способствует здоровому пищеварению и регулярному стулу, помогая выводить токсины. Витамины и минералы в малине, такие как марганец, помогают вашему метаболизму работать лучше, облегчая сжигание энергии и потерю веса.

"Они являются прекрасным источником антиоксидантов и богаты витамином С, клетчаткой и марганцем", — отмечает Дебрих.

Красный виноград

Натуральная сладость красного винограда может сдерживать тягу к сладкому, что позволит сократить потребление высококалорийных закусок. Кроме того, он полезен для поддержания метаболизма в рабочем состоянии.

Дебрих отмечает, что "красный цвет обусловлен антиоксидантами, называемыми антоцианами, и нет необходимости говорить, что свежий виноград является превосходным источником ресвератрола, когда речь идет о детоксикации".

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.