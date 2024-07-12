Краще, ніж персики: 6 головних переваг нектаринів для здоров'я

Нектарини дуже схожі на персики, але все ж вони інші. Дізнайтеся, що робить ці соковиті кісточкові фрукти такими корисними для здоров'я і скільки їх можна їсти на день.

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Нектарини — це круглі кісточкові фрукти, вони мають гладеньку, тверду шкірку зовні та біло-жовту м'якоть усередині, а в центрі розташована тверда кісточка. Нектарини — родичі персиків, але в них немає такої ж пухнастої шкірки, через яку багато хто їх не любить. Нектарини — чудове доповнення до раціону, яке забезпечує численні переваги для здоров'я: від підтримки здоров'я очей, шкіри та кишківника до захисту серця і серцево-судинної системи. Насолоджуйтеся свіжими в літній сезон, якщо ви не маєте алергії на кісточкові фрукти або чутливості кишківника. Про це пише Good Food.

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Харчова цінність нектаринів

Фото: Freepik

Порція вагою 80 г містить:

32ккал

1,1 г білка

7,2 г вуглеводів

7,2 г цукру

1,3 г волокна

30 мг вітаміну С

Містить захисні рослинні сполуки

Нектарини є корисним джерелом захисних рослинних сполук, флавоноїдів і фенолів. Ці рослинні сполуки діють як захисні хімікати і відіграють захисну роль, підтримуючи нашу імунну систему і серце, а також потенційно допомагають захистити від деяких форм раку.

Однією з рослинних сполук, що містяться в нектаринах, є галова кислота. Дослідження показують, що вона може мати потенційну користь за низки захворювань, включно з діабетом, а також деякими видами раку, здоров'ям мозку та ожирінням.

Може підтримувати зір

Жовта або помаранчева м'якоть нектарина вказує на багатий вміст каротиноїдів: чим темніший колір, тим багатшим буде цей сорт. Каротиноїди є рослинними джерелами вітаміну А і відіграють численні ролі в організмі, включно із захистом очей і зору.

Лютеїн — один із багатьох каротиноїдів, що містяться в нектаринах, який відіграє ключову роль у підтримці здоров'я очей і когнітивних функцій у літніх людей.

Підтримує молодість шкіри

Фото: Freepik

Оскільки нектарини є корисним джерелом каротиноїдів, вони також можуть відігравати корисну роль у здоров'ї шкіри, включно із захистом від старіння, спричиненого такими елементами довкілля, як ультрафіолетове випромінювання, забруднення та куріння. Інша корисна поживна речовина, мідь, також стимулює колаген — білок, який надає шкірі її пружності та еластичності.

Може підтримувати серцево-судинну систему

Харчування є важливим фактором, коли йдеться про підтримку серця, і фрукти можуть бути одним із найважливіших дієтичних компонентів. Нектарини багаті захисними рослинними сполуками й антиоксидантами, які, як відомо, підтримують здоров'я серця.

Сприятливо впливає на травлення

Нектарини є багатим джерелом харчових волокон, які допомагають запобігти закрепам і підтримувати нормальний шлунковий транзит. Вони також містять цукор сорбіт, який рекомендується для лікування закрепів.

Може підтримувати здоров'я кишечника

Фото: Freepik

Оскільки нектарини багаті клітковиною, захисними хімічними речовинами і сорбітом, вони, ймовірно, впливають на співтовариство мікробів, що живуть у нашому кишечнику, так звану кишкову мікробіотою.

Хоча загалом вважається, що кісточкові фрукти безпечні та корисні, у деяких людей може бути алергія на них. Зверніться до лікаря, якщо у вас виникли будь-які тривожні симптоми після вживання нектарина. Нектарини багаті фруктанами, типом цукру, який легко ферментується кишковими бактеріями і може спричиняти симптоми подразненого кишківника у деяких людей.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця