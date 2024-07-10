Диво ягода: 5 неймовірних властивостей малини для краси та здоров'я

Малина багата поживними речовинами, містить мало калорій та має масу переваг для здоров'я. Близько 20 свіжих ягід малини вважаються однією з п'яти порцій овочів і фруктів, які потрібно з'їсти за день.

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Малина — це ягода, споріднена з ожиною та трояндою. Її сезон припадає на літо та осінь, але корисних властивостей ця ягода не втрачає навіть у замороженому вигляді. Дипломована дієтологиня Нікола Шубрук пояснює, чому малина така корисна для здоров'я і які вітаміни та мінерали вона містить. Про це пише Good Food.

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Порція малини вагою 80 г містить:

20 ккал

1,1 г білка

0,2 г жиру

3,7 г вуглеводів

2,7 г клітковини

136 мг калію

26 мкг фолієвої кислоти

26 мг вітаміну С

Яку ж користь приносить малина для здоров'я?

Допомагає контролювати рівень цукру в крові

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З низьким глікемічним індексом (ГІ) і високим вмістом клітковини малина є корисним продуктом у раціоні, якщо вам потрібно контролювати рівень цукру в крові. Дослідження на тваринах показують, що вживання малини разом із дієтою з високим вмістом жирів може допомогти знизити рівень цукру в крові та поліпшити реакцію інсуліну. Це може бути пов'язано з тим, що малина багата на таніни — натуральні рослинні сполуки, що пригнічують ферменти, які розщеплюють крохмалі.

Може мати протиракові властивості

Малина багата на антиоксиданти, які можуть захистити від раку. Дослідження на тваринах показують, що це може бути корисно при раку товстої кишки, грудей і печінки. Однак нам потрібно більше дізнатися про цей ефект для людей, перш ніж підтверджувати ці висновки.

Може полегшити артрит

Дослідження на тваринах показують, що малина, яка містить протизапальні рослинні сполуки, включно з антоціанами, зменшує симптоми артриту. Ці дослідження також показують нижчий ризик розвитку артриту, а також меншу шкоду суглобам у тих, у кого розвивається цей стан. Для підтвердження цих обнадійливих ефектів необхідні додаткові дослідження і випробування на людях.

Може зменшити ознаки старіння

Будучи корисним джерелом захисних рослинних сполук, званих поліфенолами, малина допомагає зменшити фізичні ефекти старіння і поліпшити баланс і силу. Ягоди також багаті на вітамін С, який важливий для вироблення колагену і може допомогти захистити шкіру від пошкодження ультрафіолетом.

Може захистити від метаболічного синдрому

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Дослідження 2017 року показало, що миші з метаболічним синдромом (медичний термін для комбінації діабету, високого кров'яного тиску та ожиріння), яким давали одну порцію малини щодня, показали поліпшення ваги та чутливості до інсуліну. Низка досліджень підтверджують ці висновки, але для підтвердження релевантності цих результатів для людей необхідні додаткові дослідження.

Малина, поряд з яблуками, персиками, авокадо та чорницею, містить натуральні хімічні речовини, звані саліцилатами. Деякі люди чутливі до цих сполук і можуть відчувати алергічну реакцію, таку як шкірний висип або набряк.

Загалом, малина — багата поживними речовинами і низькокалорійна ягода, тому якщо у вас немає алергії, то малина стане корисним доповненням до раціону. Насолоджуйтеся свіжою в сезон або замороженою, консервованою чи сушеною.

Нагадаємо, 5 важливих причин щодня їсти лохину в сезон.

Раніше Фокус писав про те, що якщо ви хочете заготовити малину на зиму, то краще вибрати варіант без варіння, а просто заготовити її з цукром на зиму.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.